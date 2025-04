El dardo de Nuria Roca a la portada de revista de Roberto Leal: «Si esto lo hace una mujer se le critica»

JZ Valencia Domingo, 27 de abril 2025, 17:19 Comenta Compartir

Nuria Roca regresaba este domingo a 'La Roca' después de una semana de vacaciones de Semana Santa en la que ha aprovechado para viajar a Nueva York junto a su marido y desconectar unos días. Ahora, tocaba volver al trabajo y al programa que presenta cada domingo en 'La Sexta'.

Como es habitual, la valenciana ha dado paso a la sección de famosos y han abordado el estado físico de Roberto Leal, portada de Men's Health. «Yo lo he hablado con él y para estar así se lo ha currado mucho. Es verdad que es difícil, ni un poco de vino. Roberto lleva entrenando ya varios años, está muy fuerte, otra cosa es que entrenes y estés fuerte y otra estar así. Para estar así necesitas tirarte un mes y medio chupando piña», explicaba Juan del Val.

El resto de tertulianos preguntaban al escritor si en algún momento de su vida se plantearía hacer un reto como el que ha hecho el presentador para tener un estado físico envidiable. Sin embargo, a día de hoy no parece estar muy por la labor: «Yo no lo haría, hay un sacrificio que a mí sinceramente no me compensa».

Nuria Roca también ha querido entrar en el debate y ha lanzado una reflexión: «Si esto lo hace una mujer yo creo que se le critica, porque se critica que esté muy pendiente de su imagen... Cuando es una mujer...». Sin embargo, su marido no estaba nada de acuerdo y así no la ha manifestado: «No, no, no. No es así».

Roberto Leal ya fue portada de la revista hace siete años y ahora ha vuelto a mostrar el gran estado de forma en el que está, aunque para ello ha tenido que realizar sacrificios:

