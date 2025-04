La ley del 80/20 que sigue Roberto Leal para lograr el espectacular físico que le ha hecho ser portada de revista

J.Zarco Valencia Sábado, 26 de abril 2025, 00:52 Comenta Compartir

Roberto Leal ha vuelto a sorprender a todo el mundo con su nueva aparición en la portada de Men's Health, en la que muestra su espectacular físico a los 45 años. El andaluz ya posó hace siete años tras realizar el popular reto de la revista y todo este tiempo después incluso ha mejorado su aspecto.

«No sé si estoy mejor o peor pero lo que sí sé es que no he dejado de cuidarme durante todo este tiempo que ha pasado desde entonces», admite el presentador de 'Pasapalabra'. Para ello ha tenido disciplina y ha aprendido qué es lo que debe hacer: «Saber qué es lo que me funciona y lo que no, de priorizar ciertas cosas…».

Leal se ha convertido en un gran amante del crossfit y lleva a cabo una alimentación que le da resultado: «Hago la ley del 80/20. Portarme bien durante la semana y pasarme un poco, siempre conscientemente, el fin de semana. Cualquier cosa llevada al extremo es una locura».

Leal, hace 7 años. MH

Además, reconoce que se ha preparado para el reportaje de una forma especial: «Llevo un par de meses de pesar la comida, de quitarme de planes, de dar excusas para no ir a cumples». El de Alcalá de Guadaíra también tiene una filosofía de vida clara: «No tengo ningún tipo de complejos por tener cada vez más arrugas o el pelo más blanco. Lo que sí que tengo cada vez más claro es que hay que aprovechar la vida a tope y exprimirla, porque nunca sabes cuando la salud te va a pegar una hostia y a ponerte en tu sitio».

Leal ha alcanzado una gran popularidad en televisión y actualmente presenta 'Pasapalabra' y 'El desafío' en Antena 3. También es un referente en redes sociales, donde acumula casi 700.000 seguidores tan solo en Instagram.