Qué son los códigos secretos de Netflix y qué puedes ver con el 60951
La plataforma utiliza este sistema para categorizar sus contenidos
J.Zarco
Valencia
Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:14
Netflix se ha convertido en una de las plataformas de suscripción para ver películas o series más populares del mundo. No obstante, quizá lo que muchos desconocen es que utiliza un sistema de códigos para clasificar su contenido. Estos permiten acceder a categorías específicas simplemente utilizando estos números en el buscador de la aplicación móvil, la televisión o el ordenador.
«En el sitio web www.netflix.com, no encontrarás categorías visibles en la navegación. Sin embargo, Netflix utiliza códigos secretos para clasificar las películas y series, y así ofrecerte recomendaciones más precisas. Estos códigos te permiten acceder directamente a las categorías ocultas», explican desde Netflix.
Existe un elevado número de códigos de distinto tipo, algunos para los animes, otros para el cine dramático, otros para el romántico, de intriga o de acción y aventura, por ejemplo. Otros códigos, como el 5977, te dirige a contenido LGBTQ+, o el 60951 te da la oportunidad de ver series para adolescentes.
Noticia relacionada
Llega a Netflix el 'true crime' sobre la asesina que conmocionó a un país entero
Estos son algunos de los códigos que ofrece Netflix:
Animes 7424
11881 Animación para adultos
2729 Anime de ciencia ficción
9302 Anime de comedia
452 Anime de drama
10695 Anime de terror
2653 Animes de acción
11146 Animes de fantasía
5507 Historias de animales
3063 Películas de anime
6721 Series de anime
Cine de ayer, hoy y siempre 31574
29809 Cine dramático clásico
48744 Clásicas de guerra
52858 Epopeyas
7687 Film noir
32392 Musicales clásicos
46576 Películas de acción y aventura clásicas
47147 Películas de sci-fi y fantasía de ayer, hoy y siempre
53310 Películas mudas
31694 Películas para reír clásicas
31273Películas románticas clásicas
46553 Programas clásicos
46588 Thrillers clásicos
47465 Wésterns clásicos
Cine dramático 5763
3653 Cine dramático basado en hecho reales
4961 Cine dramático basado en libros
3179 Cine dramático biográfico
7243 Cine dramático de deportes
11 Cine dramático militar
6616 Cine dramático político
1255 Cine dramático romántico
6889 Cine dramático sobre crímenes
5012 Cine dramático sobre la farándula
500 Dramas LGBTQ+
3947 Dramas sociales
Cine independiente 7077
3269 Cine de intriga independiente
384 Cine dramático independiente
11804 Películas de acción y aventura independientes
11079 Películas experimentales
4195 Películas independientes para reír
9916 Películas románticas independientes
Cine romántico 8883
1255 Cine dramático romántico
31273 Películas románticas clásicas
7153 Películas románticas extranjeras
9916 Películas románticas independientes
5475 Películas románticas para reír
35800 Películas románticas sensuales
36103 Romances excéntricos
502675 Romances inolvidables
De intriga 8933
3269 Cine de intriga independiente
10504 Cine de intriga política
5505 Cine de intriga psicológica
11140 Cine de intriga sobrenatural
43048 Cine de intriga y acción
10499 Cine de intriga y crímenes
9147 Cine de intriga y espías
11014 Intriga y sci-fi
31851 Películas de gánsteres
9994 Películas de misterio
10306 Thriller extranjero
46588 Thrillers clásicos
972 Thrillers sensuales
Cómo se crean los códigos
Desde Netflix explican que los códigos se crean «gracias a una combinación de inteligencia humana y artificial que Netflix categoriza sus series y películas». Especifican que la plataforma cuenta con muchas personas que se dedican a ver, evaluar y etiquetar el contenido para obtener metadatos: el final de las películas, la trama, las ubicaciones, el trabajo de los personajes principales, entre otros aspectos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.