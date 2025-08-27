Qué son los códigos secretos de Netflix y qué puedes ver con el 60951 La plataforma utiliza este sistema para categorizar sus contenidos

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de suscripción para ver películas o series más populares del mundo. No obstante, quizá lo que muchos desconocen es que utiliza un sistema de códigos para clasificar su contenido. Estos permiten acceder a categorías específicas simplemente utilizando estos números en el buscador de la aplicación móvil, la televisión o el ordenador.

«En el sitio web www.netflix.com, no encontrarás categorías visibles en la navegación. Sin embargo, Netflix utiliza códigos secretos para clasificar las películas y series, y así ofrecerte recomendaciones más precisas. Estos códigos te permiten acceder directamente a las categorías ocultas», explican desde Netflix.

Existe un elevado número de códigos de distinto tipo, algunos para los animes, otros para el cine dramático, otros para el romántico, de intriga o de acción y aventura, por ejemplo. Otros códigos, como el 5977, te dirige a contenido LGBTQ+, o el 60951 te da la oportunidad de ver series para adolescentes.

Estos son algunos de los códigos que ofrece Netflix:

Animes 7424

11881 Animación para adultos

2729 Anime de ciencia ficción

9302 Anime de comedia

452 Anime de drama

10695 Anime de terror

2653 Animes de acción

11146 Animes de fantasía

5507 Historias de animales

3063 Películas de anime

6721 Series de anime

Cine de ayer, hoy y siempre 31574

29809 Cine dramático clásico

48744 Clásicas de guerra

52858 Epopeyas

7687 Film noir

32392 Musicales clásicos

46576 Películas de acción y aventura clásicas

47147 Películas de sci-fi y fantasía de ayer, hoy y siempre

53310 Películas mudas

31694 Películas para reír clásicas

31273Películas románticas clásicas

46553 Programas clásicos

46588 Thrillers clásicos

47465 Wésterns clásicos

Cine dramático 5763

3653 Cine dramático basado en hecho reales

4961 Cine dramático basado en libros

3179 Cine dramático biográfico

7243 Cine dramático de deportes

11 Cine dramático militar

6616 Cine dramático político

1255 Cine dramático romántico

6889 Cine dramático sobre crímenes

5012 Cine dramático sobre la farándula

500 Dramas LGBTQ+

3947 Dramas sociales

Cine independiente 7077

3269 Cine de intriga independiente

384 Cine dramático independiente

11804 Películas de acción y aventura independientes

11079 Películas experimentales

4195 Películas independientes para reír

9916 Películas románticas independientes

Cine romántico 8883

1255 Cine dramático romántico

31273 Películas románticas clásicas

7153 Películas románticas extranjeras

9916 Películas románticas independientes

5475 Películas románticas para reír

35800 Películas románticas sensuales

36103 Romances excéntricos

502675 Romances inolvidables

De intriga 8933

3269 Cine de intriga independiente

10504 Cine de intriga política

5505 Cine de intriga psicológica

11140 Cine de intriga sobrenatural

43048 Cine de intriga y acción

10499 Cine de intriga y crímenes

9147 Cine de intriga y espías

11014 Intriga y sci-fi

31851 Películas de gánsteres

9994 Películas de misterio

10306 Thriller extranjero

46588 Thrillers clásicos

972 Thrillers sensuales

Cómo se crean los códigos

Desde Netflix explican que los códigos se crean «gracias a una combinación de inteligencia humana y artificial que Netflix categoriza sus series y películas». Especifican que la plataforma cuenta con muchas personas que se dedican a ver, evaluar y etiquetar el contenido para obtener metadatos: el final de las películas, la trama, las ubicaciones, el trabajo de los personajes principales, entre otros aspectos.

