Chicote: «Todas las situaciones que se ven en 'Pesadilla en la cocina' ocurrieron así»

'Pesadilla en la cocina' visita con polémica el restaurante 'La cueva' de Paiporta

Alberto Chicote ha vuelto con su programa 'Pesadilla en la cocina' a un restaurante valenciano, 'La cueva', en la localidad de Paiporta. Una vez más, el televisivo cocinero vivía los momentos surrealistas y de tensión que caracterizan el espacio.

Durante el programa, Chicote no dejaba de mostrar su estupor por lo que vivía en las cocinas del restaurante de Paiporta: menaje y sartenes con óxido, bolsas que provocaban arcadas al chef y un dueño que durante el servicio se ponía a tocar la guitarra cuando mayor demanda existía en la cocina. Chicote tuvo que mediar en una discusión entre el dueño y el camarero del local, en la que se llegó al insulto, momento en el que el Chef tuvo que mediar entre ambos para que no llegaran a las manos.

Esta misma semana, en una entrevista a LAS PROVINCIAS, Chicote negaba que se sobredramaticen los guiones en 'Pesadilla en la cocina': «Nosotros hacemos 'Pesadilla.' a cañón. Cuando se me ve entrar en el restaurante por primera vez es que estoy entrando por primera vez. Las cosas que pasan, pasan, y las que no, no las podemos cambiar. Grabamos durante una semana toda la historia en un restaurante, y a partir de ahí se hacen unos cincuenta minutos de cada programa. Yo creo que la gente piensa que es imposible porque muchas veces la realidad va más allá de lo que nos imaginamos. Hay veces que no queremos creer que esas cosas pueden ocurrir en el restaurante de debajo de nuestra casa, pero puedo asegurar que todas y cada una de las situaciones que se ven ocurrieron así. Siempre digo que seríamos la agencia de actores más grande de Europa, porque llevaríamos cerca de 400 actores ya contratados, y encima muchos de ellos continúan trabajando en un restaurante después de tres o cuatro años por si alguien pasa. No tiene ningún sentido. Lo que sí es cierto es que el equipo de 'casting' hace un trabajo fantástico seleccionando diferentes tipos de restaurantes, espacios trabajadores, propietarios».

Alberto Chicote admite que le es imposible seguir la pista a todos los restaurantes que visita. «Hacerlo con todos sería complicado, porque ya van cerca de 100, pero sí es cierto que siempre hay gente que por las redes sociales me va contando si ha cerrado, si le gustó mucho, si no. La gente es la que me hace un poco el seguimiento».

Precisamente este es uno de los puntos más polémicos del programa. 'La Cueva' cerró sus puertas y cambió de dueño pocos meses después de la visita de Chicote. Los nuevos propietarios del local, ahora se llama 'Restaurante Asador Los Robles', han querido expresar su desvinculación con el anterior restaurante a través de un post en sus redes sociales, en el que aseguran que les parece una «total incongruencia» la emisión de un programa que «cerró sus puertas hace casi 2 años, sin tener en cuenta la repercusión que pueda afectar al negocio actual», aseguran desde el asador, preocupados por su reputación tras la emisión del capítulo.