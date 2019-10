Así están los restaurantes valencianos que visitó chicote

3

CERRADO. Restaurante Da Vinci: «Si tuviera que volver a firmar, no lo haría»

El restaurante de Moraira que intentó rescatar Chicote durante la primera temporada de 'Pesadilla en la cocina' está cerrado. El 'Nuevo Da Vinci', como se le llamó tras el programa (que se emitió en 2012), bajó la persiana al no poder solucionar sus problemas. «Si lo tuviera que volver a hacer [firmar el contrato con La Sexta] no lo haría», explicó tras el cierre Rafa Soler, el dueño del local, al portal de televisión Vertele. Soler se lamentó de que Chicote no supiera adecuar la carta de su restaurante a los clientes de la zona: «Nadie quiere comer arroz cocinado al sarmiento, lo que buscaban los clientes era cocina internacional y él me la quitó», explicó. Un día después, su hijo explicaba al mismo portal la situación: «Nos iba de maravilla pero yo lo hacía todo y mi padre se iba de fiesta. Al final me fui, mi relación con él está rota».