'Tu cara me suena 12': La valenciana Melani gana la gala con una «sublime» actuación que ha dejado al jurado sin palabras

'Tu cara me suena' ha estrenado este viernes su 12ª temporada por todo lo alto. El concurso de Antena 3, presentado por Manel Fuentes, ha inaugurado su nueva etapa y lo ha hecho con un programa en el que los espectadores han podido ver algunas novedades. Entre ellas, nueve nuevos y famosísimos concursantes y el esperadísimo regreso de Àngel Llàcer a la mesa del jurado tras estar un tiempo retirado de televisión por enfermedad. Llàcer se ha unido así esta noche a Chenoa, Lolita y Flo, que ha sustituido a Carlos Latre.

El programa ha arrancado con los cuatro miembros del jurado haciendo imitaciones. Àngel Llàcer ha interpretado a 'Salomé' y su canción 'Vivo cantando'. Ha aparecido con el mítico vestido azul con flecos y se ha llevado, sin duda, la ovación de la noche. «Qué ganas teníamos de que estuvieras aquí», le ha dicho Manel Fuentes antes de anunciar que Llàcer había vuelto «vivito y coleando».

¡Una vez más tenemos al mejor presentador con nosotros @Fuentes_Manel!



Y se estrena como jurado @flofdezz ¿Pero, un momento, dónde está Lolita? 🤨 #TCMSEstreno 😍💃





Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. se han puesto en las manos del equipo del programa y han presentado al público su primer reto de esta edición. Y sus actuaciones no han defraudado (incluso alguna de ellas ha sorprendido).

Aquí puedes ver cómo han sido todas las actuaciones de la noche:

Ana Guerra, como Karol G con 'Si antes te hubiera conocido'

Halagos a Ana Guerra. «La mejor forma de abrir la gala», ha dicho Manel Fuentes. «Además de buena cantante eres una buena bailarina», le ha dicho Lolita.

Goyo Jiménez, como El príncipe Gitano con 'Obí, obá'

«Lo has hecho muy bien contra pronóstico, pero no te quites nunca la barba», ha dicho Manel desatando las risas del público. Además, el jurado ha destacado que nadie esperaba que lo hiciera así. «Has hecho un personaje que está genial y tienes un chorro de voz espectacular», le ha dicho Flo. «Te bautizo como 'El príncipe de 'Tu cara me suena'«, ha añadido el humorista.

Àngel Llàcer se ha emocionado al hacer su primera valoración de la noche «después de estar enfermo». «Hoy tenía mucho miedo de volver. Tenía muchísimo miedo, porque yo, en el hospital, que lo pasé tan mal, siempre les decía a los doctores y a las enfermeras: 'Tengo que ir a Tu cara me suena'. Y me miraban con una cara de 'tú no vas a volver a Tu cara me suena'. Y es que, para mí volver a este programa era sinónimo de estar recuperado». Con estas palabras ha querido explicar que para él se trataba de un momento muy especial. «Viva la vida y viva 'Tu cara me suena'. Hoy me siento super poderoso por todo el amor que he recibido en este tiempo. Mis redes se han llenado de mensajes de amor, de todos mis seguidores, y eso ha hecho que me sienta superpoderoso», ha terminado Llàcer diciendo llevándose un gran aplauso.

Ampliar Àngel Llàcer ha regresado este viernes al jurado de 'Tu cara me suena'. Antena 3

En cuanto a la actuación de Goyo, Llàcer ha dicho: «Me ha faltado electricidad, pero... qué bien cantas, cuánto arriesgas y qué ganas de jugar tienes. Tú tienes todo lo que este programa necesita. Felicidades», le ha dicho.

Gisela Lladó, como Katy Perry con 'Teenage dream'

«Ha hecho un numerazo», ha dicho Chenoa que se ha emocionado al encontrarse con su compañera de 'OT 1'. «Has estado sublime», le ha dicho Àngel Llàcer. «Vas a la esencia del personaje y por eso eres auténtica. Esta autenticidad te llevará al éxito seguro», ha añadido.

Bertín Osborne, como Omar Montes con 'Feria de Abril'

«Este es un momento histórico, es historia de la televisión», ha dicho Manel Fuentes tras la actuación de Bertín para recordar que es la primera vez, en 43 años de profesión, que el cantante se maquilla en la tele. «Me has sorprendido mucho, no daba ni un duro por ti», le ha dicho Lolita. «No lo daba ni yo», le ha contestado Bertín entre risas. «Aquí metéis más presión que en un concierto», ha terminado.

Esperansa Grasia, como La mosca Tsé-Tsé con 'Te quiero comer la boca'

¡Qué bonito que hayas cumplido tu sueño de estar aquí Esperansa Grasia!

🤩 ¡Simplemente... fantasía! 😇 #TCMSEstreno





«Habrás estado súper nerviosa», le ha dicho Chenoa. Algo que Esperansa Grasia ha confirmado. «Has hecho tu personaje, has hecho tu fiesta y has disfrutado», le ha dicho la cantante. «Se ha notado», ha terminado Chenoa. «Veo este programa desde pequeña», ha desvelo Grasia para añadir que, por eso, participar era para ella un «sueño». «No te conocía y me has llenado de energía», le ha dicho Lolita.

Mikel Herzog Jr., como Abraham Mateo con 'Maníaca'

La sonrisa de Mikel lo dice todo... ¡y qué bonitas palabras de Ángel! ❤



Estado: emocionados y llorando. 🥲#TCMSEstreno





«El primer día y ya has reventado el plató, ha sido una pasada», le ha dicho Manel Fuentes. «Estamos emocionados, por que el arte nos emociona y cuando vemos arte en estado puro, alguien que se entrega al máximo... El escenario es tu hábitat natural, nunca deberías salir de un escenario. Tu actuación nos ha hecho reconciliarnos con la vida», ha dicho Àngel Llàcer.

Yenesi, como la primera vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, y '20 de enero'

¡Las caras lo dicen todo! ❤ Aquí no hay debate ninguno, nosotros somos de La Oreja de Van Gogh con Yenesi. 😎 ¡Qué actuación! 😝 #TCMSEstreno 👀💅





«Estoy enternecido. Te he visto con tantas ganas y era un reto superlativo porque era una voz muy reconocible. Lo has hecho súper bien. Lo único que me sabe mal es que has estado muy nerviosa», ha dicho Àngel Llàcer. Chenoa también ha felicitado a Yenesi.

Manu Baqueiro, como Harry Styles con 'Golden'

El jurado ha sudado al verlo actuar porque se ha dado cuenta de lo altísimo que está el nivel esta edición y de lo complicado que parece que será puntuar a los concursantes en cada gala. «Manu, has estado estupendo», le ha dicho Lolita.

Melani, como Céline Dion con 'Hymne à l'amour'

¡Es-pec-ta-cu-lar Melani! 😲 Con esa pedazo de voz nos lleva hasta la luna ida y vuelta. 🌑😻



Nos quedamos sin palabras con su actuación. ❤ #TCMSEstreno





«Yo no sé qué decir. Melani, ¿tú de dónde eres?», le ha preguntado Llàcer. «Yo de l'Eliana, de Valencia», ha dicho ella. «Estoy a punto de exployar», le ha dicho Llàcer. «Viva Valencia y los valencianos. Desde aquí, un beso enorme para ellos con todo lo que ha pasado», ha dicho Manel. «Estás jugando en otra liga, voces como la tuya hay muy pocas en el mundo», le ha dicho Chenoa.

Votaciones del jurado y ganador

¡Así quedan las puntuaciones de nuestro queridísimo jurado! ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién se lleva vuestro 12? 😉

Os leemos. 😻 #TCMSEstreno



Os leemos. 😻 #TCMSEstreno





Finalmente, y tras el voto del jurado y de los espectadores, la ganadora de la noche ha sido Melani, que ha maravillado al jurado con su actuación de Céline Dion. Ha conseguido 46 puntos del jurado y los 12 puntos de los espectadores. «Has hecho historia en 'Tu cara me suena', ha sido una actuación sublime», le ha dicho Chenoa.