Àngel Llàcer y la enfermedad que le puso al borde de la muerte: «Me despedí de mi familia» El catalán regresa al jurado de 'Tu cara me suena', que estrena este viernes su nueva edición

Este viernes 4 de abril se estrena la nueva temporada de 'Tu cara me suena', donde Àngel Llàcer volverá a formar parte del jurado. Es un regreso especial para él, puesto que en la pasada edición tuvo que ausentarse durante varios programas por una grave problema de salud que sufrió tras un viaje a Vietnam.

El catalán tuvo que ser hospitalizado tras infectarse de una peligrosa bacteria llamada 'Shigella' después de comer «unas anchoas o caracoles», tal y como desveló. «Después de volver de un viaje por el sureste asiático me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Después de recibir el alta regresé a Barcelona por Sant Jordi creyéndome recuperado pero volví a encontrarme mal y me ingresaron en la Clínica Dexeus de Barcelona… y aquí es cuando tuve el susto real», señaló en una carta en su Instagram.

Ese problema de salud derivó en una fascitis necrotizante que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días en la UCI. «Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos», llegó a reconocer. El presentador de televisión también afirmó que «ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional».

Afortunadamente, ya está recuperado pero tuvo que vivir un complicado proceso, que incluyó el proceso de volver a andar: «He aprendido a poner un pie detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora».

Ahora vuelve a 'Tu cara me suena' en una edición que promete mucho y en el que compartirá jurado con Chenoa, Florentino Fernández y Lolita Flores. Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García y Mikel Herzog Jr serán los rostros conocidos que se pondrán en la piel de nuevos personajes. Llàcer también presentará en las próximas semanas en Atresmedia el programa 'Congelados', la versión española del programa de humor japonés Freeze.

