'Tu cara me suena 12', tercera gala: Quién ha ganado y cuáles son las próximas imitaciones

M. Palacios Sábado, 26 de abril 2025, 01:18 | Actualizado 01:32h. Comenta Compartir

'Tu cara me suena' ha regresado este viernes a Antena 3, después del descanso por Semana Santa, y lo ha hecho con una tercera gala en la que ha quedado demostrada, una vez más, la técnica vocal de algunos de sus concursantes.

La valenciana Melani, que ganó la primera gala, y Mikel Herzog Jr., que se alzó con la victoria en la segunda, han intentado revalidar el trono, y lo han hecho con sendas actuaciones impecables. Pero no sólo ellos han sido los protagonistas de la noche. El resto de participantes se han embarcado en sorprendentes imitaciones que han dejado al jurado realmente sorprendido.

Estas han sido todas las actuaciones de la noche:

- Mikel Herzog Jr. interpreta 'Payphone' de Maroon 5

El cantante ha sido el encargado de abrir esta tercera gala de 'Tu cara me suena' metiéndose en la piel de Adam Levine, vocalista de Maroon 5, con uno de sus temas más virales: 'Payphone'. Con una puesta en escena vibrante y una caracterización muy lograda, Mikel ha demostrado que no solo domina la voz, sino también el estilo y el movimiento del líder de la banda estadounidense.

En cuanto a las valoraciones del jurado, Chenoa ha sido la primera en alabar al cantante: «Adam Levine hace que esta canción sea fácil pero eso no es verdad. Esta vez has estado impecable, no tengo nada más que decir». «Mikel, yo lo flipo contigo», ha añadido Florentino.

- Bertín Osborne interpreta 'Alba' de Antonio Flores

El plató en silencio, la guitarra y todo el cariño y admiración de Bertín Osborne en una imitación muy especial. 🥰🎸 ¡Qué bonito! #TCMS 😍💃



Directo➡️https://t.co/TbbGuBpvKo pic.twitter.com/XAjuGg1jY5 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 25, 2025

El reto que el pulsador le dio la pasada semana a Bertín para esta tercera gala ha sido mayúsculo. El cantante ha tenido que meterse en la piel de Antonio Flores y ha interpretado una de sus canciones más especiales delante de su hermana Lolita.

Con una interpretación sentida y respetuosa, Bertín ha intentado transmitir la esencia de Antonio con la canción que dedicó en su día a su hija y que, a parte demás de una parte sentimental, tiene un lado alegre que ha animado al público.

Àngel Llàcer le ha dicho a Bertín: «Estoy feliz, porque lo has hecho con mucho cariño y respeto. Lo que has hecho hoy es maravilloso y es el resultado de hacder bien las cosas».

Por su parte, Lolita, emocionada, ha dicho: «Te quiero dar las gracias por dos cosas: porque lo has hecho con el corazón y por nombrar a Alba y elegir la canción que mi hermano escribió a su hija. Y has venido a revolverme un poquito. Te quiero mucho a tí, Bertín, y hacer esto es un pellizco de alegría, agradable, que me das en el corazón. Te voy a dar un abrazo como si se lo diera a él».

- Natalia Jiménez interpreta 'Sueños rotos' de Natalia Jiménez

¿Cómo en una persona tan joven hay TANTO TALENTO? 😍 ¡Qué maravilla! 🤩 Qué fantasía de imitación #TCMS. 😎



Directo➡️https://t.co/Qa6r4q953u pic.twitter.com/4axRrcNpZc — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 25, 2025

Melani ha tenido que meterse en la piel de una de las artistas más reconocidas internacionalmente. La benjamina nos ha trasladado al 2006 interpretando 'Sueños rotos' como Natalia Jiménez.

Sentada en una silla durante toda la actuación, Melani ha centrado toda la atención en su voz, desplegando una potencia vocal impresionante que ha hecho vibrar al plató desde los primeros acordes.

«¿Qué se siente teniendo esa voz y hacer lo que te de la gana?», le ha dicho Chenoa sorprendida por la técnica vocal de la valenciana, de tan sólo 17 años. «Vas sobradísima, es impresionante. Es un gustazo estar aquí sentada y verte en cada prueba. Brutal», ha terminado

«Lo que quiero es volver a verte cada semana, siempre. Te mereces los 12 puntos cada semana», le ha dicho Àngel Llàcer. «Pero me saben mal dos cosas, que no te puedo poner cada semana un 12 y me dan pena tus compañeros, porque no tienen nada que hacer», ha añadido Llàcer.

- Goyo Jiménez interpreta 'Ella (Tu Piel Morena)' de Viceversa

Nah, de otra pasta es @Goyojimenez. 😎 Ahora solo queremos estar en la playa y ponernos morenos... 🏖️👙 #TCMS



Directo➡️https://t.co/j5ARmkrQXW pic.twitter.com/Q2kf1XH7BD — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 25, 2025

En esta tercera gala de 'Tu cara me suena', Goyo Jiménez ha tenido que meterse en la piel del grupo Viceversa para interpretar uno de sus temas más conocidos 'Ella', también conocida como 'Tu piel morena sobre la arena'.

Goyo ha captado la atención del público desde la primera estrofa y ni ellos ni el jurado ha podido evitar cantar y bailar la canción con él. Flo también ha soltado alguna que otra carcajada al ver los movimientos del cómico. Goyo ha derrochado una energía envidiable durante toda la actuación y ha terminado su interpretación por todo lo alto, levantando a Chenoa de su asiento.

«Esto ha sido innenarrable. Lo más importante es tu actitud, tu tiras hacia adelante con todo«, le ha dicho Flo. «Yo tengo una prioridad aquí», ha dicho Goyo, «y es que la gente sea feliz».

- Esperansa Grasia canta 'Messy' de Lola Young

Para nosotros, Esperansa Grasia es perfecta. ¡Y sus actuaciones también! 🩷 Por cierto, queremos el número de quién le hace las uñas. 💅 #TCMS



Directo➡️https://t.co/HpqHv8eC7o pic.twitter.com/Mt5iFwnyOg — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 25, 2025

La cómica ha tenido que meterse en la piel de Lola Young para interpretar uno de los temas que más ha sonado en TikTok los últimos meses, plataforma en la que Esperansa Grasia triunfa y en la que cuenta con una gran comunidad.

Tanto el jurado como el público se han quedado de piedra al escucha lo bien que Esperansa ha cantado 'Messy'. La cómica ha entonado, se ha metido en el papel y ha bordado la imitación.

«Eres una persona talentosa», le ha dicho Llàcer. «Puedes hacer cualquier cosa en la vida porque eres una persona con talento. Y la gente quiere eso que tu tienes, que más que tener dinero es tener talento».

- Gisela Lladó canta 'Son of a Preacher Man' de Dusty Springfield

Lo sentimos, no hemos podido decir nada de esta actuación porque literalmente estábamos con la boca ABIERTA. 😱😱😱 #TCMS 🫶



¡Qué grande!



Directo➡️https://t.co/fLo4Z5R5iP pic.twitter.com/eZn0bazvge — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 25, 2025

Gisela ha tenido que viajar al pasado para analizar la forma de moverse y de cantar de Dusty Springfield, una artista de pop y soul británica que triunfó en 1969 con su 'Son of a preacher man'. Ha tenido que defender este tema sobre un escenario con una escasa puesta en escena. Ella solo ha llenado el escenario, calcando el característico timbre vocal de la cantante británica.

«Yo tenía 10 años cuando esta mujer empezó a cantar esta canción y me ha recordado también el bailecito», ha recordado Lolita. «Has estado divinamente, me ha gustado muchísimo y me has transportado a esa niña que yo era. Te voy a poner una buena nota», ha terminado la hija de Lola Flores. «Con los pocos recursos que tenía esta actuación en el escenario, la has hecho brillar más que otros», le ha dicho Flo.

- Yenesi interpreta 'A por ti ' de Yurena

Yenesi ha entrado arrolladora en plató, metida de lleno en el papel para deleitar al jurado y a los espectadores con 'A por ti' de Yurena. Ha sido imposible quitarle la vista de encima con todo lo que ha hecho sobre el escenario.

«He visto muchos colores aquí. Yenesi lo ha clavado y es una de las mejores actuaciones que te he visto hasta ahora», le ha dicho Chenoa. Àngel Llàcer ha querido valorar las actuaciones de los concursantes de esta edición: «Esta noche todos os habéis merecido un 12», ha dicho.

- Ana Guerra interpreta 'Amor a la mexicana' de Thalía

Para este tercer programa, Ana Guerra ha tenido que meterse en la piel de Thalía y lo ha hecho con uno de sus temas más ardientes: 'Amor a la mexicana'. Con un espectacular vestuario al más puro estilo mexicano, Ana Guerra lo ha dado todo durante su actuación y ha puesto a todo el plató patas arriba. Lo más bonito ha sido que, durante su actuación, la cantante ha sacado a bailar a su padre durante unos segundos, que se encontraba entre el público.

«Has estado maravillosa, te lo has currado mogollón», le ha dicho Àngel Llàcer.

- Manu Baqueiro interpreta 'El fin del mundo' de La La Love You

💫 ¡Que el fin del mundo nos pille bailando! 💫



Nos venimos bien arriba con el dúo de @ManuBaqueiro_ y David Merino.



¡Menudo temazo de @_lalaloveyou_



Desde mañana, disfruta de la gala de #TCMS también en @disneyplus



➡️ https://t.co/zMT8e0h6i5 pic.twitter.com/1i0wKKnqQI — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 25, 2025

El pulsador le ha dado para esta tercera semana un 'Original y copia' a Manu Baqueiro. El vocalista de La La Love You ha estado ensayando con él esta semana y lo ha acompañado durante su actuación sobre el escenario de 'Tu cara me suena'. Manu ha sido el encargado de cantar las primeras estrofas de la canción y el vocalista de La La Love You se ha unido en el estribillo y lo ha acompañada durante toda la actuación.

«Te felicito, tienes todo lo que necesita este programa», le ha dicho Àngel Llàcer.

Ampliar Gisela gana la tercera gala de 'Tu cara me suena' Antena 3

Tras las votaciones del público y del jurado, la ganador de la gala ha sido Gisela.

Imitaciones de la próxima semana

Estas son las actuaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena 12':

- Gisela: Chenoa

- Mikel Herzog Jr.: India Martínez

- Goyo Jiménez: El Alfa y Nfasis

- Bertín Osborne: Frank Sinatra

- Manu Baqueiro: Celtas Cortos

- Ana Guerra: Alicia Keys

- Melani: The Ronettes

- Esperansa Grasia: Marisol

- Yenesi: Carolina Durante

Temas

Tu cara me suena