'Tu cara me suena 12' sorprende con un ganador inesperado y un cambio en la clasificación

'Tu cara me suena' ha emitido este viernes una nueva gala, la segunda de esta nueva temporada, y lo ha hecho con el nivel de exigencia muy alto. Y es que, la valenciana Melani se coronó como indiscutible ganadora la pasada semana después de una impecable y «sublime», según el jurado, imitación de Céline Dion. La joven cantante de l'Eliana interpretó 'Hymne à l'amour' y dejó a todos impresionados con su técnica vocal.

Ahora, los concursantes han vuelto a subirse al escenario. Melani, Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. se han vuelto a meter en la piel de conocidos cantantes, tanto nacionales como internacionales, para intentar sorprender con sus actuaciones al público y al jurado, formado por Chenoa, Lolita, Flo y Àngel Llàcer, que regresa a televisión después de estar apartado temporalmente de los focos por una enfermedad.

Estas han sido todas las actuaciones de la noche:

- Melani interpreta 'Please, please, please' de Sabrina Carpenter

Gran actuación de Melani. La joven ha vuelto a sorprender. Su puesta en escena ha sido mágica. Ha aparecido sentada sobre un columpio colgado de lo alto del escenario. La benjamina de la edición se ha mantenido sobre un piano el resto de la actuación cautivando al publico y al jurado simplemente con su potente y emotiva voz.

- Esperansa Grasia interpreta 'Potra salvaje' de Isabel Aaiún

La valenciana Esperansa Grasia ha cantando la canción del pasado verano. Esperansa ha pisado el escenario con fuerza desde el primer minuto y lo ha hecho ante la atenta mirada de Isabel Aaiún, que se encontraba en la mesa del jurado dándole ánimos y también muy pendiente de que todo saliese como esperaban. Las valoraciones han sido muy buenas. Después ha cantado un cachito del tema con la autora de este temazo.

- Goyo Jiménez interpreta 'Rock DJ' de Robbie Williams

El cómico ha dejado la rumba de la semana pasada para pasarse al rock cantando por Robbie Williams. Ha comenzado su actuación sentado en el sofá de concursantes junto a Flo y, antes de cantar la primera estrofa, una de las bailarinas le ha colocado un gran abrigo con el que ha tenido que pasarle la mitad de la actuación. Ha ido de menos a más y ha tenido una gran valoración por parte del jurado.

- Manu Baqueiro interpreta 'Caperucita feroz' de la Orquesta Mondragón

Manu ha entrado a plató trajeado y dando unas carcajadas. Nada más sentase en una vistosa silla, ha llamado a una mujer que estaba acostada en una cama y que, casualmente, también ha interpretado el actor. Los jueces han quedado sorprendidos con su actitud. Ha sido muy enérgico y no ha descuidado la interpretación de la canción.

- Gisela Lladó interpreta 'Salvaje' de Nathy Peluso

Alejándose por completo de su imagen dulce y melódica, la cantante ha sorprendido con una actuación llena de fuerza, actitud y sensualidad, dominando el escenario con una seguridad arrolladora. Desde el primer segundo, Gisela ha demostrado que no le teme a los retos y que puede transformarse por completo en cualquier artista. La puesta en escena ha sido eléctrica y poderosa, con una coreografía impactante y una estética que ha replicado el estilo inconfundible de Nathy Peluso.

- Mikel Herzog Jr. interpreta 'Die with a smile' de Bruno Mars junto a Andrea Guasch (Lady Gaga)

Mikel con la guitarra y Andrea con el piano han conseguido hacer magia desde el inicio de la canción. Ambos han creado un clima único que ha captado la atención de los espectadores durante toda la actuación. Sus voces han empastado a la perfección. Han recibido muy buenas valoraciones por parte del jurado.

- Ana Guerra interpreta 'No es serio este cementerio' de Ana Torroja

Ana Guerra lo ha bordado interpretando a su tocaya. Después de que Karol G no le saliera tan bien, ha bordado «el seseo de la cantante de Mecano», en palabras de Chenoa. Lolita también ha elogiado su actuación y lo bien que ha imitado la voz de Torroja. Àngel Llàcer está deseando una actuación más cañera para que saque todo su potencial.

- Bertín Osborne canta 'Burning Love' de Elvis Presley

Después de cantar una sevillana al estilo de Omar Montes la semana pasada, Bertín se pasa al rock. Y no de una forma cualquiera, sino en la voz del rey. Ha cantando uno de los grandes éxitos de Elvis Presley. Con su característica voz grave y un look impecablemente setentero, el concursante más veterano de la edición ha logrado captar su esencia con una actuación de lo más carismática. Sin embargo, se ha perdido en algún momento de la canción.

- Yenesi canta 'La chica del bikini azul' de Luis Miguel

Sin duda, Yenesi ha sido una de las sorpresas de la noche. La actuación ha sido una explosión de color y energía. Yenesi se ha lanzado a la mesa del jurado con intención de sacar el lado seductor de Luis Miguel con Chenoa y lo ha conseguido con creces. La entrega y desparpajo de la concursante le han ayudado a soltarse en su segunda imitación en el programa y Àngel Llàcer le ha prometido una nota de dos dígitos.

Votaciones del jurado y ganador

Tras las votaciones del público y del jurado, el ganador de la gala con un total de 24 puntos es Mikel Herzog Jr. También se pone líder de la tabla general.