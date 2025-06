'Tu cara me suena': estas son las imitaciones de la gala de este viernes y el invitado sorpresa El programa contará con un cantante y actor para imitar a Extremoduro

Presentador y jurado de 'Tu cara me suena'.

Andoni Torres Valencia Viernes, 6 de junio 2025, 21:36 | Actualizado 22:15h. Comenta Compartir

Nueva gala este viernes de 'Tu cara me suena' (Antena 3, 22.10 horas). Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. se enfrentarán por alzarse con la victoria en este programa.

En esta novena gala, los concursantes tendrán que volver a demostrar sus dotes para la imitación. Gisela Lladó imitará a Edurne, junto a la propia artista en 'Original y copia'. Melani se pondrá en la piel de Los Chicos del Oro, mientras que Manu Baqueiro se transformará en Johnny Cash. Por su parte, Goyo Jiménez junto a Sara Escudero imitarán a Rodolfo Chikilicuatre y Tata Golosa y Yenesi hará lo propio con Bibi Andersen. Bertín Osborne intentará llevarse la victoria imitando a Zucchero y Esperansa Grasia lo hará con Vaiana. Por último, Ana Guerra luchará por hacer la mejor imitación poniéndose en la piel de Dua Lipa y Mikel Herzog Jr. lo hará con Elton John.

Además, la gala de este viernes contará el cantante y actor Fran Perea como invitado imitando a Extremoduro.

El programa de esta noche de 'Tu cara me suena' cuenta con una anécdota curiosa. Durante la gala se puede ver al equipo celebrando que Melani ya ha realizado los exámenes de la PAU, pero no le preguntan qué tal le ha ido ya que se grabó cuando todavía no se había examinado.

Manel Fuentes sigue al frente de 'Tu cara me suena', acompañado por Àngel Llàcer, Chenoa, Flo y Lolita en las tareas de jurado, valorando el trabajo de concursantes y sus actuaciones.

'Tu cara me suena' se emite en Antena 3 y está disponible también en la plataforma Atresplayer; y fuera de España puede verse a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de Atresplayer.