Inédito abandono de Yenesi en 'Tu cara me suena': El motivo de su duro enfrentamiento con el jurado

'Tu cara me suena' emite este viernes una nueva gala en la que, además de imitaciones, se vivirá un momento de gran tensión. Y los protagonistaes serán Yenesi, una de las concursantes de esta nueva temporada, y el jurado, formado por Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita Flores y Florentino Fernández.

Aunque todo eso se podrá ver esta noche, durante la gala número 8 que emitirá Antena 3 (22:10 horas), los usuarios de Atresplayer ya han podido ver por adelantado el duro reproche de la participante, que se ha hecho viral y que ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales por parte de los seguidores del programa.

(Ojo, spoiler de parte de lo que ocurrirá en el programa esta noche)

Y es que, la imitación de esta noche de Yenesi, que se mete en la piel de Britney Spears para interpretar el tema 'I love Rock n Roll', recibió un total de 20 puntos por parte del jurado, un hecho que provocó el enfado de la intérprete de 'Mariliendre'. «Creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa», comienza diciendo Yenesi al jurado.

«Creo que ni esto es 'La Voz' ni 'Operación Triunfo'», añade ante un Bertín Osborne que no duda en poner en valor su trabajo: «Lo ha hecho fenomenal», dice el cantante. «Yenesi, no tienes que venirte abajo, tiene que ver con que la competencia es feroz», le dice en ese momento Florentino Fernández.

Sin embargo, lejos de tranquilizarse la actriz añade: «Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa, que menos mal que me mandáis eso», dice antes de levantarse del sofá y abandonar el plató durante el resto de las valoraciones de los jueces, que la miran con cara de asombro intentando reconstruir la situación.