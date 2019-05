Azúcar Moreno, primer abandono de 'Supervivientes 2019' Telecinco «La producción del programa se siente bastante traicionada. Es muy poco profesional», asegura Jordi González LAS PROVINCIAS Lunes, 13 mayo 2019, 10:55

Azúcar Moreno ha decidido abandonar 'Supervivientes 2019'. Las hermanas Toñi y Encarna Salazar no han podido aguantar la presión, la falta de comida y el dormir mal, y a las dos semanas de concurso han comunicado a la organización del programa que regresan a España. «Estamos tristes pero hemos tomado esta decisión en firme. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y no encontramos la forma de entrar en el juego. Lo sentimos por la audiencia, la productora y el programa, pero cuando no puedes, no puedes», dijeron el domingo a Jordi González durante 'Conexión Honduras'.

Al oír sus palabras, el presentador del programa aseguró que le sorprendía que estuvieran «tan sincronizadas en este momento» cuando habían «dejado claro» que iban a jugar individualmente. «Nos sorprende que las dos a la vez decidáis, irreversiblemente, dejar el programa«, puntualizó Jordi González.

«Nos hemos levantado las dos con el mismo sentimiento. Yo quiero dejar una cosa clara. Yo no he pasado hambre, yo no he pasado fatigas, yo tengo fuerza, estoy sana. Es un problema de mi cabeza, lucha con mi cuerpo. Es como si estuviera en un sitio cerrado y no puedo salir, me entran ataques de ansiedad», le contestó Toñi Salazar.

Al parecer, las explicaciones de Azúcar Moreno no convencieron al presentador, pues las despidió tajantemente con un «de acuerdo. Adiós, muy buenas», para después explicar en plató que «la producción del programa se siente bastante traicionada. Es muy poco profesional«.