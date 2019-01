L' Alqueria Blanca vuelve a À Punt Grabacion de uno de los antiuos episodios de la serie de television 'L' Alqueria Blanca'. / Damián Torres La cadena autonómica intenta ganar audiencia en sus tardes con la reposición de la serie que se convirtió en insignia de los últimos años de Canal 9 M. LABASTIDA Valencia Jueves, 24 enero 2019, 19:39

'L'Alqueria Blanca' ha tenido varios intentos de resurrección desde que emitió su último episodio en noviembre de 2013: en la web de la productora Trivisión o a través de una película y una obra de teatro. Ahora retorna a la televisión autonómica aunque solo en forma de reposición. Al menos de momento.

Nadie pone en duda que la ficción valenciana fue uno de los éxitos incontestables en los últimos años de la desaparecida Canal 9. Llegó a concentrar en algunos episodios a más de 600.000 espectadores y a alcanzar cuotas de pantalla superiores al 20%, cifras excelentes y más tratándose de un canal autonómico que no atravesaba sus mejores momentos. La serie, protagonizada entre otros por Ferran Gadea y Lola Moltó, logró conectar con la audiencia con unas tramas eminentemente rurales ambientadas en los años 60 . En total se emitieron, entre 2007 y 2013, 189 capítulos que obtuvieron un 'share' medio del 19%.

A pesar de que estos datos podrían haberle servido como aval los nuevos responsables de la cadena pública valenciana descartaron retomar la producción cuando se puso en marcha À Punt. Primaba el espíritu del 'borrón y cuenta nueva' y, a la hora de diseñar la parrilla, la intención era evitar cualquier resquicio que recordase al pasado del canal. La propia Empar Marco, directora general de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, llegó a decir en una conferencia cuando le preguntaron por la posible vuelta del formato que su intención era «no reproducir RTVV». «Queremos algo fresco», matizó.

Sin embargo ahora, cuando están a punto de cumplirse ocho meses del inicio de emisiones, À Punt recurre a 'L'Alqueria' para intentar conectar con un sector del público que en la franja de tarde suele ver títulos como 'Amar es para siempre', propuesta costumbrista de Antena 3 con la que guarda parecidos razonables. El canal anunció ayer que repondría la ficción desde su primer episodio a partir del 4 de febrero. Hasta ahora À Punt emitía al mediodía, después del informativo, el concurso 'Atrapa'm si pots' y el magacín 'A Punt directe'. Fuentes de la cadena explicaron que todavía no se ha rediseñado la parrilla de la tarde, pero dieron por seguro que implicaría un retraso en el horario de inicio del programa que presenta Carolina Ferre.

Seriales de la tarde

Si hay una oferta capaz de rivalizar con 'Sálvame' por las tardes esa es la serie de Antena 3, heredera a su vez de 'Amar en tiempos revueltos' que en su día ofrecía TVE. Precisamente esta semana conseguía un récord de temporada con 1.593.000 de espectadores.

Conscientes de estas cifras los responsables de À Punt acogen en su seno las historias de las familias Pedreguer, Falcó o Doménech. La emisora valenciana cerró diciembre con un 1'3% de cuota de pantalla, una décima menos que el mes anterior. La cadena está lejos lógicamente de otras autonómicas más asentadas como TeleMadrid (5%), TPA de Asturias (5'3%) o la tele de Extremadura (6'1%). Para mejorar sus audiencias ya no descarta recurrir a contenidos que se emitieron en Canal 9. No obstante, en la nota enviada a los medios de comunicación advertía que no era el primer formato que retomaba de la extinta Canal 9, puesto que ofrecen también 'Comunitat Valenciana des de l'aire'.