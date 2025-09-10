De qué va 'La Agencia', la serie con un elenco de estrellas que estrena este miércoles Telecinco La ficción es una adaptación de la versión francesa 'Call my Agent'

Miércoles, 10 de septiembre 2025

Telecinco estrena este miércoles a las 23:00 horas su nueva serie 'La Agencia', la adaptación de la exitosa serie francesa 'Call my Agent!', (Grupo Mediawan), ganadora de un International Emmy Award. La ficción cuenta el día a día y cómo es el trabajo de varios representantes artísticos.

Cuenta con un reparto de primer nivel con Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo.

Para dar verosimilitud y brillo a este singular mundo, cada uno de los capítulos cuenta con la colaboración de una estrella invitada que protagoniza una trama autoconclusiva interpretándose a sí misma. A lo largo de la temporada aparecerán Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Sílvia Abril y Ernesto Sevilla.

De qué va 'La Agencia'

Tal y como explican desde Telecinco, la serie tiene su acción en Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde los cuatro agentes -Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano)-, junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, «conforman un universo único, competitivo y lleno de tensiones, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.»

En el punto de partida de la ficción, Gabi lleva varios años casado con Andrea, pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, sólo complica las cosas.

Andrés Velencoso y Goya Toledo completan el núcleo principal de personajes interpretando, respectivamente, a Asier Rojas, el ambicioso director de la agencia rival; y Victoria Solá, hermana de Gabi y esposa de Matías.

A lo largo de los capítulos, los agentes resolverán las complicadas situaciones de su día a día, propias de una profesión tan absorbente como imprevisible. Para ello tendrán que hacer malabares para satisfacer los intereses de sus representados, mantener a la agencia en lo más alto y lidiar con sus conflictos personales, que constantemente amenazan con desbordarse.

