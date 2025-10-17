Así acaba L'Alqueria Blanca: la boda más esperada, visitas sorpresa, emoción y despedidas

Andoni Torres Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 18:03 Comenta Compartir

L'Alqueria Blanca dice adiós 18 años y 481 capítulos tras su estreno en la radiotelevisión pública valenciana. Este domingo 19 de octubre, a partir de las 21:35 horas, los espectadores de À Punt podrán disfrutar del último capítulo de la serie más querida de los últimos años.

El domingo llega la boda más esperada, con permiso de la de Tonet: Marta y Félix, llegan al altar... si no hay ningún sobresalto. Pero seguro que habrá alguna visita sorpresa, mucha emoción y despedidas.

Durante esta última temporada, L'Alqueria Blanca ha hecho un recorrido por el universo de la telenovela y cada semana se ha dedicado a un tema o personaje de la serie.

Por la serie han pasado más de doscientos actores desde que se estrenó en 2007, que han atrapado a varias generaciones de espectadores valencianos. Además, ha sido cantera de directores como Nacho Ruipérez (El desentierro), Claudia Pinto (Mientras seas tu, el aquí y ahora de Carmen Elías) o los más veteranos Jaume Bayarri o Pau Martínez, entre otros.

'L'Alquería Blanca' propone un viaje en el tiempo, hasta los años 60, que refleja la vida de un pueblo de interior, en l'Alcoià. El ambiente es eminentemente rural y está marcado por las grandes diferencias entre las dos familias más representativas del lugar, los Falcó y los Pedreguer, que protagonizan una serie de historias con el amor por encima de la diferencia de clases, la envidia, los celos y el escándalo. Todo ocurre en medio de algunos de los avances imparables de la sociedad.

Dora, el Tio Pep, Tonet, Sento, Blanca, Jaume, Asun, Raquel, Diego, Robert, Annitín... son personajes inolvidables de la serie valenciana más aclamada.

L'Alqueria Blanca ha conseguido cuotas de audiencia superiores al 25% y ha sido, con 17 temporadas, la serie más longeva de la televisión pública valenciana.