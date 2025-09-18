Iris Lezcano: «Ser actriz me ha enseñado a tolerar mejor la frustración y a reinventarme»

Cuando todavía era una niña, Iris Lezcano ya andaba dando clases de interpretación en la Escuela de Teatro de Aldaia. De ahí a la Escuela ... Superior de Arte Dramático de Valencia y al Actors Center de Londres. La actriz ha participado en series como 'Sin tetas no hay paraíso', 'L'Alqueria Blanca', y ha sido protagonista en 'Mil cosas que haría por ti' y 'La mujer del siglo'. Es además presentadora de eventos y locutora. En esta entrevista contesta a 14 preguntas para elegir los imprescindibles en su vida.

1. Un momento de tu vida que recuerdes con especial cariño y por qué.

Recuerdo con mucho cariño la 'premiere' de la primera temporada de 'Sin tetas no hay paraíso'. Fue en el Palacio de los Deportes de Madrid y me acompañó toda la gente que quiero: padres, hermanas, primos… ¡Fue muy emocionante! Cuando lo recordamos con mi familia siempre salen anécdotas muy divertidas de esa noche.

2. Esa película que te encantó y que quieres ver con tus hijos.

«La princesa prometida». Tengo muchas ganas de hacer maratón de pelis con ellos cuando sean un poco más mayores, comer palomitas y verlos disfrutar con las pelis que me marcaron. Me encantaría inculcarles el amor por el cine.

3. ¿Qué canción es capaz de cambiar instantáneamente tu estado de ánimo?

Últimamente en mi casa suena mucho una canción de Chayanne que se llama Madre Tierra, es la favorita de mi hija Dalia, que tiene dos años y le encanta bailar. Así que a menudo se la pedimos a Alexa y la bailamos juntas en el salón. Aunque haya sido un día duro, estar presente y divertirme con ella siempre me anima y me hace reír.

4. Receta que te traslada directamente a la infancia y dónde y con quién te gusta compartirla.

Sin duda, las gachas de mi yaya, típicas de Riodeva, de donde ella era. Un día me explicó cómo hacerlas y decidí subir el vídeo a Youtube, porque casi nadie conoce esta receta. Están buenísimas y se comen con las manos. Es una tradición familiar hacerlas de vez en cuando, normalmente el Día del Pilar, porque así se llamaba mi yaya. Por cierto, no queda mucho para el 12 de octubre, así que, ¡ya toca!

5. Actriz o actor que te haya resultado más inspirador para tu carrera.

Me encanta una actriz catalana que se llama Laia Costa; la admiro porque además de ser muy versátil habla un montón de idiomas y ahora trabaja mucho a nivel internacional. Hizo una peli hace años, 'Victoria', que está rodada en Berlín en un único plano secuencia, es buenísima. Recientemente ha ganado un Goya a mejor actriz y me parece muy merecido.

7. Viaje que recuerdes con más cariño y por qué.

Con mi primer sueldo como actriz decidí hacer un viaje a Arizona. Allí tengo una amiga que me alojó y con la que estuve viajando por la zona. Ella me enseñó su cultura y juntas hicimos un road trip hasta Las Vegas. Recuerdo ese viaje con mucho cariño.

8. ¿Hay alguna actividad creativa (pintura, escritura, música, cocina.…) que disfrutes además de la actuación?

Me gusta muchísimo escribir. Me resulta liberador y terapéutico. Hace un año me apunté a un curso de escritura creativa, pero desgraciadamente el centro cerró por la dana... Tengo ganas de tener tiempo para retomar esa afición. Escribir guiones algún día también me motivaría.

9. ¿Tienes alguna tradición familiar que mantengas viva a pesar del paso del tiempo?

Las gachas (pregunta 4) y las cenas de chicas con mis hermanas, mi madre y mi tía Raquel. Vamos a un restaurante y tenemos un orden del día con todos los puntos a tratar. Es muy enriquecedor juntarnos mujeres de diferentes generaciones y cuidarnos y escucharnos a lo largo de los años. Esas cenas siempre se alargan y nunca conseguimos abarcar todos los puntos.

10. ¿Qué te ha regalado la interpretación?

Mucho. Me ha regalado proyectos maravillosos, viajes, rodajes inolvidables... Pero también me ha enseñado a tolerar mejor la frustración. En este sector te enfrentas a menudo a escuchar 'no', a la inestabilidad laboral, etc. Y creo que eso me ha servido para ser humilde, reinventarme y saber adaptarme a las circunstancias con facilidad.

11. ¿Cuál es la mejor parte de cumplir años?

Es un privilegio cumplirlos. Creo que soy muy consciente de ello y siempre me siento agradecida. Antes me deprimía un poco las semanas previas a mi cumpleaños, porque existe ese estigma absurdo de que las mujeres debemos permanecer jóvenes. Pero ahora solo quiero cumplir años, muchos, ver crecer a mis hijos.

12. Lugar de Valencia al que llevarías a alguien que visita la ciudad por primera vez.

Un paseo en barca por la Albufera al atardecer.

13. ¿Qué es lo primero que metes en tu maleta cuando viajas por trabajo?

Mi ipad. Me permite leer, estudiar guiones, subrayar, escribir. Es un imprescindible cuando viajo.

14. ¿Cómo empieza un día perfecto para ti?

Sin despertador, sin prisas, con mi familia al completo, a veces los cuatro en la misma cama. Preparando tortitas y bailando juntos en el salón, haciéndonos cosquillas. Deseo que se pare el tiempo en esos momentos.