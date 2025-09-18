Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La actriz Iris Lezcano. MIGUEL ZARAGOZÁ

Iris Lezcano: «Ser actriz me ha enseñado a tolerar mejor la frustración y a reinventarme»

Empezar el día en familia, bailando en el salón, preparando tortitas, es uno de los planes preferidos de la actriz valenciana, conocida por sus papeles en series como 'L'Alqueria Blanca', y que sabía que desde pequeña quería ser actriz

Elena Meléndez

Elena Meléndez

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:40

Cuando todavía era una niña, Iris Lezcano ya andaba dando clases de interpretación en la Escuela de Teatro de Aldaia. De ahí a la Escuela ... Superior de Arte Dramático de Valencia y al Actors Center de Londres. La actriz ha participado en series como 'Sin tetas no hay paraíso', 'L'Alqueria Blanca', y ha sido protagonista en 'Mil cosas que haría por ti' y 'La mujer del siglo'. Es además presentadora de eventos y locutora. En esta entrevista contesta a 14 preguntas para elegir los imprescindibles en su vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

