Ensayo de la obra 'Aldaia, l'emprenta del barranc'. LP

Teatro en el corazón de la dana

Afectados por la riada estrenan el próximo domingo 23 en Aldaia una obra hecha con experiencias de afectados

Rosana Ferrando

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:57

Nombrar el miedo. Escuchar a quienes han pasado por lo mismo. Hacer de la palabra un refugio compartido. Con estas premisas abre la obra ... de teatro 'Aldaia, l'empremta del barranc'. Una historia que, aunque se estrena el próximo 23 de noviembre, comenzó mucho antes: el 29 de octubre de 2024, cuando la dana atravesó Aldaia y dejó tras de sí 1.900 casas afectadas y un pueblo fracturado por dentro.

