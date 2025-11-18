'La música', una historia de reencuentros en el teatro Olympia de Valencia

Ana Duato con gafas de sol y un look muy diferente al de la Mercedes de 'Cuéntame cómo pasó', ese queridísimo personaje que después ... de tantos años ha fagotizado a la actriz valenciana. Darío Grandinett con un gesto serio impostado y una camiseta de Vito Corleone, como coreando algo así como: «Aquí uno que sabe de la importancia de una puesta en escena». Ambos intérpretes se abrazan y no pueden evitar la sonrisa de oreja a oreja. Hay química. A uno le cuesta entender que desde este 18 de noviembre hasta el 30 de este mismo mes ambos vayan a encarnar a una pareja que ha quedado para firmar el divoricio.

Es el punto de partida de la obra dirigida por la también valenciana Magüi Mira y que está basada en el texto de Marguerite Duras. «Esta vez juego en casa. Ya he dicho que toda mi familia me ha dicho que quiere venir al teatro, y somos una familia muy numerosa», ha señalado Ana Duato durante la presentación de 'La música', que se representará a las 20 horas cada día mientras esté en el cartel del Olympia.

«'La música' es para Marguerite Duras la partitura del amor, y en ella también hay silencios. El amor se escribe y forma parte de la vida de cada uno», ha afirmado Ana Duato: «Magüi tenía este texto en un cajón como un tesoro. Es la música del amor y de la igualdad, la independencia, escrito en un tiempo en que no había tanta igualdad. Es la búsqueda de la identidad propia».

La valenciana ha subrayado la importancia de la presencia de Darío Grandinetti, que ha destacado la relevancia de la puesta en escena: «El marco donde ocurre la historia también forma parte del todo. Le da mucha importancia a la puesta en escena». El argentino se ha mostrado también entusiasmado por el marco real, por el lugar donde se va a representar 'La música': «Esta es una obra que está recorriendo toda España y supone una oportunidad para admirar teatros como este, el Olympia, donde desde hace años se está realizando un esfuerzo para mantenerlos así. Es bonito hacer esta obra en espacios tan bellos. Le conceden un plus».