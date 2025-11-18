Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Camps irrumpe tras el anuncio de Feijóo: «Queremos que se convoque el congreso»
Darío Grandinetti y Ana Duato posan en la puerta del teatro Olympia, donde protagonizarán 'La música' hasta el 30 de noviembre. M. R.

'La música', una historia de reencuentros en el teatro Olympia de Valencia

«Esta obra es la partitura del amor, donde también hay silencios. Esta vez juego en casa», afirma Ana Duato, que hasta el 30 de noviembre comparte escenario con Darío Grandinetti

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Ana Duato con gafas de sol y un look muy diferente al de la Mercedes de 'Cuéntame cómo pasó', ese queridísimo personaje que después ... de tantos años ha fagotizado a la actriz valenciana. Darío Grandinett con un gesto serio impostado y una camiseta de Vito Corleone, como coreando algo así como: «Aquí uno que sabe de la importancia de una puesta en escena». Ambos intérpretes se abrazan y no pueden evitar la sonrisa de oreja a oreja. Hay química. A uno le cuesta entender que desde este 18 de noviembre hasta el 30 de este mismo mes ambos vayan a encarnar a una pareja que ha quedado para firmar el divoricio.

