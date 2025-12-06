El Rialto y el Principal de Valencia, sin programación teatral en Navidad

Que los teatros públicos de Valencia tienen amplio margen de mejora no es novedad. Que los teatros que dependen de la Generalitat no atraviesan ... su mejor momento también se evidencia en cada temporada. No por habitual deja de ser cuestionable la política cultural de las artes escénicas, tan criticada por diversos colectivos desde hace meses.

Lo peor que le puede pasar a una institución cultural (teatro, auditorio o festival) es descuidar el público. No atenderlo debidamente o no tenerlo en cuenta. Esto es lo que está pasando en los teatros que gestiona la Conselleria de Cultura. El Principal es un caso particular debido a las preferencias que marca la Diputación de Valencia, propietaria del edificio. Ante la ausencia de la sede fija del Escalante, la institución provincial recurre al Principal. De hecho la temporada a cargo de la Conselleria empezó en el espacio de la calle de las Barcas comenzó en noviembre.

En diciembre, el Principal volverá a albergar la programación del Escalante. El 14 de diciembre acoge 'Tenet', una coproducción de Du'K'tO y Festival Grec. Y luego el turno será para 'Un Nadal de circ a l'Escalante', que se programa del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

La situación del Rialto, que gestiona la conselleria, aún pinta peor para los amantes del teatro. Cierra por Navidad. No habrá funciones en el escenario de la plaza del Ayuntamiento del 18 de diciembre al 7 de enero.

El Institut Valencià de Cultura está en el punto de mira del sector teatral: por las ayudas, por el funcionamiento burocrático, por la gestión de los festivales y organismos dependientes de la entidad, por las irregularidades en el personal que se detectan en las auditorías...Todo apunta a una especie de descomposición del ente que dirige Álvaro López Jamar. Esta situación tampoco es nueva: en anteriores legislatura se ha perfilado el IVC como un organismo poco eficiente y nada resolutivo. ¿Se va a corregir?El conseller de Cultura anunció en les Corts una «reformulación» del IVC, pero esta nunca llega.

No pinta mejor la situación de los teatros municipales. El Teatre El Musical (TEM) programa 'El día del Watusi - Cassandra projectes artístics' el 20 de diciembre y el 17 de enero alza el telón con 'Solar-Mos Maiorum'. La Mutant, por su parte, acoge 'Cinematic-Nyamnyan' el 19 y 20 de diciembre para cerrar el año.

Oferta privada

Los teatros privados en su mayoría sustentarán la oferta escénica de Valencia. Del 18 diciembre de 2025 al 11 enero 2026, el Olympia ofrece el musical 'Los chicos del coro', un espectáculo para todos los públicos, basado en la película que cautivó al mundo. El escenario de la calle San Vicente también programa del 23 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026 'Oh Happy Day!', actuaciones del Mississippi Gospel Choir. Además, las actuaciones del Consorcio, Diana Navarro y el humor de Oscar Tramoyeres y Miki Dkai completan la oferta.

El Talia, por su parte, apuesta por 'Navidades Mágicas' con Pando el Mago, Sergio Lozano y Selu XL; 'Nadals Visantiqueros', el humor de la Tia Visantica, especiales de VLC Comedy y el show de Miguel Miguel.

Por Navidad, la sala Russafa suele tener estreno. Del 13 de diciembre al 25 de enero, el espacio de la calle Dénia acoge 'La gran cena'. Se trata de la nueva comedia musical de Arden Producciones, que traslada al público a 1943 para invitarle al ágape con el que quieren despedir el año tres de los líderes del fascismo internacional más destacados del momento. El Comandantísimo Fango y su señora María Concha son los anfitriones en el Palacio del Páramo de Madrilia, la capital de Vandalia. Acuden a su llamada el Canciller de Teutonia, Gandolfo Hider y su amante Helga Bron. También el Mariscal de Etruria, Bruno Montalvini y su esposa, Bianca Pettani. Los seis, con sus nacionalismos propios bien interiorizados, van a conocer de primera mano la costumbre patria de despedir el año tomando las uvas al compás de las campanadas de medianoche. Pero antes ya habrán volado los cuchillos mientras desfilan los platos de un menú con muy poco consenso entre los comensales porque, ¿qué va a pensar el vegetariano Hider de la sopa de criadillas?

La política teatral del IVC

¿Será las últimas Navidades con una programación escénica en los teatros de la Generalitat tan mejorable? Dependerá de la política cultural, que estos días tiene una responsable. Carmen Orti es la recién estrenada consellera de Cultura, de ella depende el Institut Valencià de Cultura (IVC). Del IVC despende la subdirección de Artes Escénicas, que recae en María José Mora, y de ella la programación del Rialto y el Principal.

