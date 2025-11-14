El dominio de la oscuridad

Una nueva producción de la veterana compañía valenciana de títeres humanos Bambalina Teatre Practicable ha abierto la temporada del teatro Principal del Institut Valencià de ... Cultura… ¡en noviembre! Parece que su apuesta sea el Rialto, su único teatro en propiedad que síinauguró su programación en octubre. Mientras, en el Principal programaba Escalante, dado que la propietaria es la Diputación de Valencia, y se inauguraba la Mostra de cine. Daba pena encontrarlo cerrado al pasar un domingo por la calle de las Barcas.

Menos comprensible es que el estreno de una compañía valenciana esté solamente dos días en cartel, sábado y domingo. No hay problema de fechas de gira, como en losespectáculos foráneos. Si es por economía, en 2012, en plena crisis, la inolvidable 'De ratones y hombres' estuvo en cartel seis días. Tres años después, 'El secreto de Puente Viejo' dos semanas. Luego llegaron los cambios políticos y pasamos a los cuatro días para acabar en tres. Yahora dos. ¿Conseguiremos que Valencia sea Palencia(dicho con respeto porque su gestión teatral es magnífica)? ¿Se renovará el convenio entre Generalitat y Diputación para la próxima temporada? Hay muchas incógnitasmientras percibimos el naufragio del teatro público de la Comunidad desde hace años.

La inauguración tampoco fue en el patio de butacas: unas gradas en el escenario facilitaron el ambiente de oscuridad necesario. Una apertura merece la brillantez y 'Goya, pinturas negras', que así se llama el trabajo, hubiese lucidomás en sala. Si la inmersión hubiese dejado paso al distanciamiento, el resultado del montaje no habría sido desigual.

Goya, pinturas negras Dramaturgia ydirección: Jaume Policarpo Intérpretes: Ruth Atienza, Àngel Fígols, Maribel Bayona.Espacio sonoro y música en directo: Gonzalo Manglano.

Es encomiable la valentía de Jaume Policarpo para dar movimiento a las pinturas negras, con títeres de gran tamaño manejados por los actores para dar vida a 'Saturno devorando a un hijo', 'Duelo a garrotazos', 'El aquelarre' o 'Procesión del santo oficio', entre el resto, recreando su vida en La Quinta del Sordo madrileña con Leocadia Weiss y su hija Rosario. Pero algunas secuencias resultaron largas y hasta repetitivas y algunos momentos eran prescindibles por innecesarios, como los escatológicos de Goya.

El montaje tiene la peculiaridad de ser accesible a personas sordas. Sus diálogos son sonidos onomatopéyicos inteligibles. Ello da más en valor al trabajo de los tres intérpretes. Lo dan todo y demuestran un perfecto y sincronizado manejo de los títeres, incluyendo su fusión con ellos, componiendo cuadros provistos de la vistosidad de los oscuros. Maribel Bayona ofrece un recital mostrando las travesuras de la niñaRosario, con la paciencia de su madre, una Ruth Atienza muy sobria, mientras Àngel Fígols transmite a la perfección las dudas e inquietudes de Goya.

En la creación y dirección de Jaume Policarpo es destacable la composición de las escenas que dan vida coral a los «personajes» de las pinturas, desplegando su imaginario feísta. Es muy loable la proyección del fondo de un cuadro mientras se ejecutan acciones. Por ejemplo, en el 'Duelo a garrotazos' con el prado detrás. Para ello, necesita el trabajo potente en la iluminación y Juanjo Llorens lo ofrece. Da énfasis a distintas intensidades de la oscuridad sin dificultar la visión de la acción del títere.Con los apuntes musicales excelentes de Gonzalo Manglano.

Aunque falta un engranaje para la continuidad argumentalde la sucesión de escenas acumuladas sobre la España profundamente oscura. No posee la lucidez de otros trabajos de nuestros adorados Bambalina ('Quijote' o 'Celestina').