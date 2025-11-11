El Palau de les Arts estrena «viernes de danza» con la obra 'Querencia', de Antonio Najarro El coreógrafo de la obra aborda un diálogo entre el pasado y el presente, rescatando gestos, líneas y energía de la danza española tradicional

El Palau de les Arts Reina Sofía da inicio a su nuevo ciclo «viernes de Danza», y lo hace con el estreno de 'Querencia', una creación del prestigioso coreógrafo Antonio Najarro que fusiona tradición y vanguardia de la danza española.

Con la puesta en marcha, el Palau refuerza su apuesta por la programación de artes escénicas vinculadas al baile y al flamenco y de este modo, abre un espacio dedicado a la experimentación coreográfica con raíces españolas. 'Querencia' es una obra que recorre distintos estilos, desde lo clásico hasta lo más innovador.

Antonio Najarro aborda un diálogo entre el pasado y el presente: rescata gestos, líneas y energía de la danza española tradicional, al mismo tiempo que los replantea a través de una mirada muy especial. En este sentido, la obra conecta con la ambición del ciclo de abrirse a nuevos públicos y renovar los formatos de la danza en Valencia.

El inicio de este ciclo llega en un momento en el que Valencia refuerza su papel como capital cultural mediterránea. Con propuestas como esta, el Palau de les Arts aspira a atraer tanto al público local como a los visitantes interesados en la danza de alto nivel. La iniciativa ofrece, además, una oportunidad para que los apasionados del baile y la cultura escénica accedan a montajes originales en un formato singular.

Este estreno no solo inaugura el ciclo, sino que marca un rumbo claro. Se anticipan nuevas funciones, quizá colaboraciones internacionales y la consolidación de los «viernes de Danza» como una cita fija en la programación del Palau de les Arts.