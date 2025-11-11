Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Artistas en el Palay de les Arts LP

El IVAM y el Palau de les Arts Reina Sofía estrechan lazos para fomentar la cultura en la Comunitat

La colaboración entre las dos instituciones está organizada para las próximas cuatro temporadas

Erika Manso

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:50

Comenta

Dos grandes entidades valencianas se unen de la mejor manera posible, el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado este martes un convenio ... de colaboración entre el IVAM y el Palau de les Arts Reina Sofía, que durará cuatro temporadas. Esta iniciativa busca fomentar la cooperación entre ambas instituciones en el ámbito de la cultura contemporánea y las artes escénicas.

