El IVAM y el Palau de les Arts Reina Sofía estrechan lazos para fomentar la cultura en la Comunitat

Dos grandes entidades valencianas se unen de la mejor manera posible, el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado este martes un convenio ... de colaboración entre el IVAM y el Palau de les Arts Reina Sofía, que durará cuatro temporadas. Esta iniciativa busca fomentar la cooperación entre ambas instituciones en el ámbito de la cultura contemporánea y las artes escénicas.

Según el acuerdo, las dos entidades trabajarán conjuntamente en tres ejes principales, por un lado, la co-producción de exposiciones y espectáculos que combinan arte visual y escénico, explorando las fronteras entre disciplinas.

Por otro lado, el intercambio de espacios y recursos y para potenciar la presencia de artistas emergentes en un entorno integral que abarque tanto la plástica como la performativa.

Esta alianza, según las fuentes de la Generalitat, responde a la voluntad de consolidar a Valencia como una ciudad rica en cultura contemporánea en España, articulando sinergias entre museos y centros de artes vivas para reforzar la internacionalización, la innovación artística y la accesibilidad cultural.

Con este convenio, el IVAM gana una plataforma escénica de primer nivel para visibilizar sus propuestas más dinámicas y performativas, mientras que el Palau de les Arts amplía su radio de acción hacia las artes visuales contemporáneas, reforzando así su perfil más amplio y multidisciplinar.

En este caso, el IVAM aportará 34.800 euros anuales, entre 2025 y 2029, y el Palau de les Arts otros 4.000 euros para el desarrollo de las acciones conjuntas. Esta colaboración da continuidad al trabajo conjunto iniciado en 2017, que ha contribuido al intercambio artístico y al enriquecimiento de la programación cultural valenciana.

Con este paso, la Generalitat Valenciana confirma su apuesta estratégica por conectar las artes visuales y escénicas, y por ofrecer al público valenciano y al visitante una oferta cultural más integrada y de más alto nivel.