Simulación de granja: 10 videojuegos 'cozy' para relajarse

Los videojuegos de granjas son un gran éxito de ventas. Sagas clásicas como 'Animal Crossing' se convirtieron en el refugio de millones de personas durante la pandemia de Covid-19, cuando la obligación de confinarnos nos lanzó a cultivar nuestros huertos virtuales. Mientras esta es una de esas franquicias que muchas personas, se consideren 'gamers' o no, juegan, otros como 'Farming Simulator', un simulador puro de agricultura, cuenta con sus propios fieles, que, aunque más de nicho, también se cuentan a millones.

Plantar árboles, pescar, construir sistemas de riego, recolectar frutos, alimentar animales, e interactuar con el vecindario compenden una experiencia que, en la pantalla, puede ser muy relajante, tanto solo como en modo cooperativo y multijugador. De ahí que los juegos de granjas sean de los más populares entre los llamados 'cozy games' ('juegos reconfortantes'), etiqueta que ha surgido para describir videojuegos relajantes, contemplativos, y de exploración, en que lo competitivo es opcional o inexistente.

Orígenes y popularidad

A veces, se considera al 'Little Computer People', un precedente de 'Los Sims' para microordenadores de los ochenta , como el primer juego 'cozy', reconfortante porque no exigía casi interacciones sino que proponía más bien la observación de los pequeños habitantes de la casa. Desde entonces, los juegos relajantes no han dejado de crecer en popularidad: se alcanzó un punto culmen cuando 'Animal Crossing: New Horizons' llegó a la consola Nintendo Switch en marzo de 2020, y vendió más de 13 millones de copias en apenas mes y medio.

En los últimos años, los juegos etiquetados como «relajantes» en la plataforma de distribución de juegos de referencia Steam aumentó un 309% entre 2019 y 2023, pasando de 523 a 2.142 juegos. La etiqueta «cozy» creció un 1.091% en el mismo período, de 15 juegos en 2020 a 371 en 2024.

Los juegos más vendidos de granjas en Steam

Un éxito abrumador en el género es 'Stardew Valley', obra del desarrollador independiente Eric Barone (@ConcernedApe), que recogió el testigo de la mítica saga 'Harvest Moon', y la gran esperanza de la industria indie. Es fácil encontrar a entusiastas de Pueblo Pelícano en cualquier parte del mundo. Es el caso de Gema Arjona (26 años), de Córdoba, que vive en Valencia, y cuenta con cientos de horas jugadas en 'Stardew Valley': lo elogia porque «mejora los juegos de granjas anteriores a él, pero mantiene la sencillez 'cozy' y reconfortante que es la esencia del género». A diferencia de otros juegos de acción, «este no te abruma con mil misiones, tiene un mundo y un mapa pequeños que se van desbloqueando poco a poco, y en cada día en que está dividida tu rutina en el juego, riegas tus plantas, hablas con los aldeanos, y picas en la mina a tu aire». De hecho, añade, «si un día quieres quedarte todo el rato en la granja y perderte los festivales del pueblo, da igual, porque el juego no es demasiado exigente y no te va a penalizar».

«En comparación, dejé de jugar al 'Sun Haven', que es un juego de simulación de granjas medievales, porque, para mi gusto, se va por las ramas y es mucho más abrumador: una historia muy frenética, misiones todo el rato que cumplir, un mapa muy grande que explorar desde el primer día, y un sistema de conocer a los personajes mucho más confuso», critica.

Hay muchísimos simuladores agrícolas, y cada mes hay novedades destacables. Los que te traemos aquí son una selección entre los más vendidos en Steam en la categoría de 'simuladores de agricultura' y 'relajantes'. Entre ellos, los hay que, como dice Gema, «encarnan la utopía urbanita soñada de irse de la ciudad, y quedarse en el campo criando gallinas», y los que, además, abarcan más géneros y proponen también puzles y combates... para los que tampoco quieren dormirse en los laureles.

1 Stardew Valley

En diciembre de 2024, la web oficial del juego anunciaba que esta aventura pixelada había llegado a los 41 millones de copias vendidas a nivel mundial, posicionándose entre los 15 juegos más exitosos de todos los tiempos, a la altura de fraquicias como 'Minecraft' o 'Mario Kart'. 26 millones de estas ventas corresponden a PC, y 8 millones a Switch. Desde su debut en 2016, ha tenido actualizaciones constantes gratuitas y una comunidad que apoya apasionadamente el proyecto. La premisa es muy sencilla: heredas un pequeño terreno cerca de Pueblo Pelícano, al que te trasladas después de dejar tu aburrido trabajo en la oficina y, poco a poco, vas conociendo a tus vecinos y disfrutando de la vida cotidiana en la granja.

2 My Time at Portia

Lanzada en 2019, y disponible en todas las plataformas, incluyendo una versión para móviles con controles táctiles, este juego desarrollado por Pathe Games combina las mejores mecánicas propias de los juegos de simulación de agricultura en una ciudad paradisíaca llamada Portia. Cuidar animales, trabajar en tu granja, socializar con la población, y participar en toda clase de actividades deportivas como equitación o lucha libre, incluyendo la exploración al estilo de juego de rol, son algunas de ellas.

3 Farming Simulator 25

Considerado el simulador de agricultura más realista, y de los más respetados del sub-género, este juego disponible también en todas las plataformas ha mejorado constanstemente sus mecánicas en cada nueva versión que ha lanzado. Conducir el tractor, cuidar nuestros cultivos, alimentar a los animales, adaptarnos al clima, entre muchas otras, son las tareas que nos pide. Los agricultores virtuales pueden usar cientos de máquinas y herramientas de marcas reales y enamorarse del medio rural con facilidad. En febrero de 2025, Giants Software celebraba que la última versión de su franquicia llevaba ya tres millones de copias vendidas.

4 Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

Tanto la secuela lanzada en 2022 como la original 'Doraemon Story of Seasons' se logran colar entre los más vendidos en Steam a nivel mundial. Es un juego de la saga 'Story of Seasons' con los personajes del clásico anime infantil 'Doraemon'. En esta ocasión, Doraemon, Nobita, y sus amigos llegan a otro planeta y conocen al joven Lumis, a quien deberán ayudar a restaurar su granja usando la tecnología del siglo XXII. Precisamente, poder usar los artilugios del gato cósmico es una de las mecánicas más novedosas respecto a otros juegos 'cozy' de agricultura, y que hará las delicias de pequeños y mayores.

5 Lightyear Frontier

Puede ser una experiencia relajante porque tiene lo mejor de los simuladores agrícolas, pero con la parte de combate que los más jugones siguen echando de menos en este sub-género. En este juego de ciencia ficción desarrollado por Frame Break, puedes construir, ampliar y cuidar una exogranja de cultivos alienígenas en un planeta de paisajes misteriosos. Para ello, puedes utilizar una gran variedad de herramientas, como un avanzado robot que pilotas en primera persona.

6 Rusty's Retirement

Las variaciones de juegos de granjas pueden ser infinitas. Lo demuestra un título tan relajante como esta propuesta indie de Mister Morris Games: un simulador incremental de agricultura que se controla en segundo plano desde el ordenador. El juego en realidad ocupa solo un espacio pequeño en la parte inferior de la pantalla, y no requiere de la atención constante, lo que permite hacer otras cosas en el PC mientras crece la granja, y lo hace de los títulos más originales de esta lista.

7 Fae Farm

Otro título, desarrollado por Phoenix Labs, que no se conforma solo con ser 'cozy' en su estética y mecánicas es este, pues aunque sí es un videojuego de granjas, también propone muchas misiones de combate, pelea y hechizos, ambientadas en el mágico mundo de espíritus y hadas llamado Azoria. Por tanto, aunque quizá no es adecuado para quien quiere solo cuidar de su granja a su aire y a su ritmo, puede ser un título clave para aquellos más acostumbrados a los videojuegos de acción con trama y misiones definidas.

8 Farm Together

Tanto este título como su secuela son ideales para jugar con amigos y familiares. De hecho, eso es más realista, pues cuidar de una granja en la vida real es duro, y necesita de la cooperación de varios. Aquí, las estaciones pasarán muy rápido, y siempre habrá tareas por hacer, pero no habrá una historia o un objetivo final estipulado al estilo 'Stardew Valley'. Además, es un juego desarrollado por el estudio español Milkstone Studios y cuenta con unos gráficos de primera calidad

9 Coral Island

Es el primer juego del estudio indonesio Stairway Games, y ha asombrado al público por ser un juego de gestión de granjas con las mecánicas más icónicas propias de los clásicos del género, pero ambientado en una isla, y con un marcado mensaje ecologista. Además de que el elenco de personajes es más diverso e inclusivo, podremos cultivar más de 70 variedades de cultivos, criar animales, y explorar el fondo marino para disfrutar de la fauna y flora oceánica.

10 Los Sims 4 Vida en el pueblo - Pack de expansión

Aunque 'Los Sims 4' no es un juego de gestión de granjas, sino el simulador de vida más popular entre los 'gamers', su expansión sí que encaja mucho en esta lista. Aunque todas sus expansiones, muy populares, son de pago, el juego base es gratuito. En esta expansión, nos trasladamos a Villagallina de la Bolsona, un pueblo donde forjaremos amistades, cocinaremos, criaremos a nuestros animales, y participaremos en ferias locales.

Estas opciones son diez propuestas diferentes y clásicas sobre gestionar granjas, y son muy populares entre todo tipo de público, en parte, porque el mucho o poco tiempo que les dedicamos se ve recompensado enseguida. El crecimiento de los cultivos o las amistades que forjamos nos hace enorgullecernos de nuestro propio trabajo duro en la granja y, quién sabe, quizá estimule nuestra curiosidad para experimentar lo rural en la vida real.

