25 años después de 'Los Sims' llega el hiperrealista simulador de vida 'inZOI'

Paloma Chen Miércoles, 9 de abril 2025, 13:02

La franquicia de simulación de Maxis y Electronic Arts, 'Los Sims', cumpló 25 años el 4 febrero de 2025, y lo hizo con muy buena salud: en 2024, se contaban 85 millones de jugadores, que siguen seducidos por sus icónicos gráficos cartoon, su idioma ficiticio (el simlish) y su sátira. Todo eso, incluyendo el rombo que tiene cada avatar sobre su cabeza, se ha convertido en referencia cultural.

No obstante, a 'Los Sims' no le ha salido competidor a su altura en todos estos años. Aunque tiene ecos en juegos como 'Second Life', 'Animal Crossing, o 'Stardew Valley', ninguno ha captado las vicisitudes de la vida moderna de la misma forma... hasta ahora: los fans de 'Los Sims' hemos estado también muy atentos al lanzamiento de 'inZOI', un nuevo videojuego que, por ser un simulador de vida, se ha ganado comparaciones con nuestra saga favorita. Solo una semana después de su lanzamiento en 'Global Early Access' ('Acceso anticipado global') en la plataforma de juegos Steam, 'inZOI' ya ha vendido un millón de unidades y se ha convertido en el hito de ventas más rápido alcanzado por su compañía, la surcoreana Krafton.

Las expectativas y las cifras son jugosas: un día antes de su lanzamiento el 28 de marzo, 'inZOI' ocupó el primer puesto en la lista global de los juegos más deseados de Steam. Alcanzó el número 1 en la lista global de los juegos más vendidos 40 minutos después de su lanzamiento. A 9 de abril, 'inZOI' sigue en el Top 10 en España, y las críticas por parte de los usuarios de la plataforma son «muy positivas».

Sin duda, son buenos datos, aunque están lejos de otros juegos que han sido más masivos durante las semanas de su lanzamiento. De ahí, quizá, que en la red social X, 'Los Sims' haya dado una cálida bienvenida a 'inZOI' con una tarta casera, sin rencores ni miedos:

Sul Sul! We brought fruitcake! pic.twitter.com/Bwr1CCBPBp — The Sims (@TheSims) March 28, 2025

El pasado 12 de marzo, Hyungjun 'Kjun' Kim, director de 'inZOI', se alejó de las comparaciones con 'Los Sims', y definió su juego como «otra opción en el mercado». ¿Es así? ¿En qué se parecen y diferencian 'Los Sims' de 'inZOI'?

Simulando nuestra vida desde hace un cuarto de siglo

En 'Los Sims', los personajes que controlamos deben buscar trabajo, ganar dinero, hacer deporte, comprar objetos, decorar su casa, mejorar su vida o empeorarla. Es tan sencillo como la vida misma, y como tal, lleva más de dos décadas siendo uno de esos juegos casuales que no se dirigen solo a la audiencia clásica de los videojuegos (hombres jóvenes) sino que alcanzan muchos más perfiles: las de aquellos y aquellas que se divierten jugando a tener una segunda vida, llena de libertades y posibilidades, a través de comandos más simples y controles más intuitivos que otros juegos.

La última versión es 'Los Sims 4' se lanzó hace ya una década, en 2014, y no se planea ninguna secuela, pero Electronic Arts sigue lanzando al mercado nuevas expansiones. La última, 'Ocio y Negocio', se publicó hace un mes y permite a los personajes ser pequeños empresarios y autónomos: puedes abrir tu propia cafetería, lavandería, estudio de tatuajes, o incluso taller de cerámica. Es una expansión que encaja perfectamente con un juego que siempre ha tenido cierto componente consumista y capitalista: la mejora del trabajo, casa, mobiliario, amistades, etc. constante.

Mireia Morant (Benetússer, 31 años) es una de esas fieles que ha jugado a todas las versiones de 'Los Sims'. Recuerda que fue su padre quien le regaló la primera entrega: «Podías ser quien quisieras, tener un hijo, y vivir para siempre construyendo tu casa. Las expansiones aumentaban las cosas que hacer. La mejor fue la última, que salió en 2003, 'Magia potagia'. Recuerdo estar deseando salir del colegio para ir a casa a ser maga». También rememora con mucho cariño 'Los Sims 2': «Ya no jugaba por jugar, sino que me centraba en las fases de la vida: crear a mis padres, que me enseñaran a hablar y andar, crecer, ir a una buena universidad y sacar matrícula de honor, casarme, tener hijos, estar contenta para ayudarlos con los deberes, y finalmente, morir. Entre medias, construía la casa de mis sueños, y como no utilizaba trucos, intentaba ahorrar todo lo posible teniendo un buen trabajo, comprando un solar, y ampliando mi casa al máximo».

Respecto a 'Los Sims 3', elogia que tenía un mundo abierto y podías continuamente ir descubriendo nuevos lugares. Por último, aunque ha jugado a 'Los Sims 4', admite que en el momento en que salió, ella misma ya era adulta y sus propias responsabilidades en la vida real le habían reducido considerablemente el tiempo que poder dedicar a la vida virtual. Eso sí, dice que, en cuanto pueda, probará 'inZOI' porque «tiene una pinta increíble».

'inZOI' no es un rival: quiere ir mucho más allá

Imágenes y avances de 'inZOI' han dado vueltas en redes sociales desde hace casi tres años, y todos sus aspectos han levantado muchas expectativas. Por ejemplo, su creador de personajes, parecido al de 'Los Sims' , pues permite personalizar los rasgos físicos y las motivaciones psicológicas, es mucho más complejo: permite elegir más características y editar absolutamente todo. Otras posibilidades del juego recuerdan más a la franquicia 'Grand Theft Auto' y a otras, con emulaciones más despegadas de la realidad, que a 'Los Sims'.

Los que ya han jugado a 'inZOI' les está gustando, como dicen las reseñas en Steam, pero algunos medios especializados en videojuegos advierten de que, a diferencia de 'Los Sims', este es un simulador de vida hiperrealista que carece de la sátira propia de la franquicia de Electronic Arts. Aunque 'inZOI' permite a los jugadores mucha libertad (incluyendo que tus personajes, los Zoids, hagan el cafre, que es lo que suelen hacer los jugadores que solo quieren divertirse), si empezamos simplemente analizando sus gráficos hechos con el motor Unreal Engine, ya vemos una diferencia extrema con la estética simpática, pop, y más simple de 'Los Sims'. De hecho, en 'inZOI' podemos hasta personalizar los personajes con nuestros propios gestos físicos y movimientos reales.

También hay una mayor complejidad en el laberinto de lazos sociales del juego, con un sistema más rígido de karma que protege el universo digital de demasiado desmadre, y que hace que debamos tomarnos este simulador de vida muy en serio: nuestras acciones son mucho más relevantes para el propio crecimiento de la ciudad y el mapa. En definitiva, 'inZOI' se presenta como una propuesta mucho más ambiciosa cuyos puntos fuertes probablemente hará que conviva pacíficamente en el mercado con su más divertida y satírica antecesora.