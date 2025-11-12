Reconocimiento para la Fundación Bancaja

R. C. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:31 Comenta Compartir

El Consell Valencià de Cultura (CVC) aprobó por unanimidad en el pleno del mes de octubre conceder la Medalla de Honor a la Fundación Bancaja. Este miércoles el CVC ha hecho entrega de la condecoración con la que quiere reconocer el trabajo a favor de la cultura, la conservación del patrimonio y la difusión del arte de la institución de la plaza de Tetuán.

La Fundación Bancaja tiene su origen en la obra social de la antigua Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante. A partir de 2013 se transformó en la fundación actual.

Al acto de entrega han acudido los miembros de la fundación encabezados por su presidente, Rafael Alcón. También ha asistido al acto la presidenta de les Corts, María de los Llanos Massó; el director general de Cultura, Miquel Nadal; la directora del IVAM, Blanca de la Torre; el director del Museo Nacional de Cerámica, Jaume Coll; la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó; el director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel, y artistas y representantes del mundo universitario.