Fundación Bancaja, Medalla de Honor del Consell Valencià de Cultura

Nueva sesión plenaria del Consell Valencià de Cultura. Un pleno que ha resultado de trámite, aunque como es habitual en este escenario no ha faltado la bronca. Se han conocido distintos asuntos en los informes de presidencia como la concesión de la Medalla de Honor de la institución a la Fundación Bancaja por su aportación a la vida cultural de la ciudad. También se ha informado de la conmemoración del cuarenta aniversario de la creación del CVC, celebración para la que se contará con la colaboración de empresas privadas.

El 16 de octubre tendrá lugar el homenaje a María Beneyto y el pleno de final de este mes se celebrará en Ademuz, lo que se plantea como un acercamiento a la realidad de la despoblación rural, asunto sobre el que la institución prepara un estudio en profundidad sobre una realidad que afecta a 192 municipios de la Comunitat, siendo la provincia de Castellón la más afectada por esta situación. El presidente, José María Lozano, ha avanzado propuestas como la creación de una comisión temporal para la celebración en 2028 del Año Blasco Ibáñez. Lozano ha recalcado el interés por conseguir que el CVC tenga un papel relevante y movilizador. No ha sido la única comisión temporal a la que ha lanzado la invitación a participar. Para 2026 se prevé celebrar un gran acto de reconocimiento al humanista valenciano Luis Vives.

Los asuntos que han despertado las diferencias han llegado en torno a la figura del secretario de la institución y el hecho de que no fuera invitado junto a los demás consejeros al acto de recepción del manifiesto de los escritores valencianos, además de los desacuerdos manifiestos en torno a los hijos predilectos de la ciudad y la designación del representante de la institución en el IVAM, han sido los asuntos que han escenificado los desacuerdos.

Lozano ha indicado que no invitó al secretario del organismo, Jesús Huguet, a este encuentro porque «tampoco me tienen que decir a quién tengo que invitar a las reuniones que convoco a título personal». Huguet ha expresado su «sorpresa» y «disgusto», ya que «se recibe a escritores valencianos» y él es «un escritor valenciano, el único director general de política lingüística que ha existido y una persona de la casa que debía estar informada». «Sé que se quedaron sorprendidos de que no estuviera presente, pero el presidente puede invitar a quien quiera, no lo pondré nunca en duda», ha señalado el secretario, quien ha incidido en su «sensación» de que se le «destierra».

En esta línea, ha resaltado que no quiere «eternizarse» en su cargo, por lo que recomienda que «piensen en algún sustituto» para su cargo para lo que queda de año, ya que ve acciones que su «dignidad e historia» en el CVC «no se merecen». Algunos consejeros, como ana Nogera y Xavier Aliaga se han manifestado molestos apuntando la discriminación por no ser invitados aunque alguno de ellos era escritor firmante de ese manifiesto., como es el caso de Xavier Aliaga.

La bronca también ha sido notoria en torno a la designación de los hijos predilectos de la ciudad y de representante del CVc en el consejo rector del Ivam. La votación ha resultado en contra de las propuestas, algo que por otra parte ha resultado algo intrascendente en cuanto que una y otra designación ya estaba cerrada por parte de los organismos competentes.