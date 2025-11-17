La RAE, contra el lenguaje de las leyes: «Deben redactarse más claras para que el ciudadano las entienda»

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha defendido este lunes que lenguaje jurídico debe ser mucho más claro cuando se dirige ... a la ciudadanía. Lo ha hecho en unas jornadas organizadas por la Universitat de València en su Facultad de Derecho en las que se pretendía tender puentes entre la lengua, la literatura y el derecho. «Las leyes deben redactarse de manera que el ciudadano las entienda. De esa manera será capaz de comprender el poder y participar en él de forma libre», ha expuesto.

En las conversaciones ha participado también Juan Francisco Mestre Delgado, también catedrático en la misma materia que el director de la RAE, Derecho Administrativo. Ambos han regresado a la Universitat de València, donde estudiaron, y la cual han definido como «casa».

Juntos han advertido que el sistema legislativo, con la multiplicación de normas y el uso de tecnicismos ponen el freno a la trasparencia. El director ha recordado que el lenguaje claro no es una moda lingüística, sino un derecho fundamental: el derecho a comprender.

Ha insistido en que la ciudadanía no puede participar plenamente en la vida política si no entiende las leyes que la rigen. Por ello, ha defendido que el tecnolenguaje debe mantenerse cuando no vaya dirigido a los ciudadanos. «Los tecnicismos, latinismos y aforismos no van a perderse, pero su lugar es entre los profesionales», ha explicado. «Los textos dirigidos al publico deben simplificarse», ha sentenciado. En este marco, ha situado la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, una iniciativa impulsada desde las academias de las regiones hispanohablantes, en el centro del coloquio ya que su objetivo es garantizar la comprensión de los poderes públicos y llevar a las instituciones un lenguaje más claro.