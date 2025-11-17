Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 17 de noviembre
Logo Patrocinio
Santiago Muñoz Machado en la facultad de derecho Irene Marsilla

La RAE, contra el lenguaje de las leyes: «Deben redactarse más claras para que el ciudadano las entienda»

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, analiza en Valencia la situación del castellano en el sistema jurídico

Rosana Ferrando

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha defendido este lunes que lenguaje jurídico debe ser mucho más claro cuando se dirige ... a la ciudadanía. Lo ha hecho en unas jornadas organizadas por la Universitat de València en su Facultad de Derecho en las que se pretendía tender puentes entre la lengua, la literatura y el derecho. «Las leyes deben redactarse de manera que el ciudadano las entienda. De esa manera será capaz de comprender el poder y participar en él de forma libre», ha expuesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Los famosos que han estado en Cheste
  4. 4 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  5. 5 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  8. 8 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  9. 9 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  10. 10 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La RAE, contra el lenguaje de las leyes: «Deben redactarse más claras para que el ciudadano las entienda»

La RAE, contra el lenguaje de las leyes: «Deben redactarse más claras para que el ciudadano las entienda»