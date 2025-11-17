Un proyecto de libro interactivo sobre el oficio de vidriero en l'Olleria, premio al Mejor Trabajo Fin de Grado Su autora es Lara Juan Linares y ha sido la ganadora del concurso organizado por Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida

'Desarrollo y diseño de un libro interactivo sobre el oficio del vidrio en l'Olleria' es el trabajo ganador del VII Premio al Mejor Trabajo de Final de Grado, convocado por Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, dotado con 800 euros.

El trabajo lo ha presentado Lara Juan Linares, de l'Olleria, correspondiente al grado en Diseño y Tecnologías Creatives de la Universidad Politécnica de Valencia y reúne documentos y fotografías antiguas que aportan un valor histórico significativo y pretende hacer valer el oficio de vidriero, íntimamente ligado a la economía y la cultura olleriana.

Aporta un diseño completo del proyecto de libro: cubierta, contracubierta, interior y selección tipográfica, además de la incorporación de elementos interactivos, físicos y digitales. El enfoque interdisciplinario combina diseño editorial e interactividad para recuperar elementos de la memoria y fomentar la transmisión de ese patrimonio cultural a las nuevas generaciones, a la vez que hacerlo accesible y atractivo a un público más amplio.

La decisión del premio la ha tomado por unanimidad el jurado, formado por Gonzalo Pardo Beneyto, profesor del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia;Sara Sierra Ferrero, profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia; Carlos Salvador Muñoz, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia; Maria J. Vilaplana Aparicio, profesora del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante; y Jordi Oviedo Seguer, profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad de Valencia.

Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida ha convocado este mismo lunes el VIII Premio al Mejor TFG, correspondiente al curso 2025/2026. Los trabajos que quieran optar se podrán presentar hasta el 18 de octubre de 2026. Cabe recordar que estos trabajos de fin de Grado, tienen que versar sobre cualquier aspecto relativo con la comarca de la Vall d'Albaida y que se haya presentado dentro de la programación ordinaria de los estudios que esté cursando la persona que lo presente.