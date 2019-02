De Lady Gaga a Lady Galardón Lady Gaga sostiene el premio Oscar a Mejor Canción Original por 'Shallow'. / Reuters La cantante ha hecho historia al convertirse en la primera persona que gana un premio Oscar, Grammy, BAFTA y Critics Award en un mismo año ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Lunes, 25 febrero 2019, 13:13

Fue uno de los momentos de la noche. Lady Gaga y Bradley Cooper llenaron el escenario del Teatro Dolby con la interpretación de 'Shallow'. La canción vertebral de 'Ha nacido una estrella', el 'remake' que narra la trayectoria de la artista, se llevó el premio a mejor canción y su representación en directo no dejó indiferente a nadie. Tampoco la mirada que ambos protagonistas se dedicaron al finalizar la actuación, ni el Diamante Hope de Tiffany & Co que pendía del cuello de la cantante y que le hizo convertirse en la tercera mujer de la historia en colgarse esta singular piedra. La activista Mary Whitehouse lo lucío en una gala en 1957 en Rhode Island y Audrey Herpburn en las fotos promocionales de 'Desayuno con diamantes' en 1961.

Pero esta mujer de talento extraordinario no se ganó un hueco en la historia únicamente por presumir de collar en la alfombra roja, sino porque, con solo 32 años, se ha convertido en la primera persona en ganar un premio Oscar, un Grammy, un BAFTA y un Critics Award en un mismo año.

Aún con el roscón de Reyes en el estómago, el 7 de enero, Angelina Germanotta, el nombre que se esconde bajo el alias de Lady Gaga, recogía su primer galardón del 2019 en la gala de los Globos de Oro, el premio a Mejor Canción Original por 'Shallow'. Seis días más tarde, se llevaba a casa otros dos premios, a Mejor Canción ('Shallow') y Mejor Actriz ('Ha nacido una estrella'), concedidos por la Crítica Cinematográfica (Critics' Choice Awards). Un mes después, el 10 de febrero, posaba frente a las cámaras con tres gramófonos dorados en los Grammy, dos por 'Shallow' - Mejor interpretación de dúo/grupo de pop y Mejor canción escrita para un medio audiovisual- y uno por 'Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)', single incluido en su quinto álbum de estudio, 'Joanne' (2016) y versionada en 2018.

Lady Gaga y Bradley Cooper interpretan 'Shallow' en la gala de los Oscar 2019. / Reuters

Y finalmente llegó la noche de los Oscar y Gaga no defraudó. Empezó haciendo llorar a medio mundo con su interpretación junto a Bradley Cooper y terminó sin poder contener las lágrimas ella misma al recoger la estatuilla a la Mejor Canción Original. Desbordada de emociones, la artista dio un emotivo discurso en el que empezó destacando a los miembros de su familia, que se encontraban en el auditorio. «A mi hermana, mi alma gemela, te quiero. Mi familia está aquí, os quiero papá y mamá», dijo la camtante. «Bradley, no hay una sola persona en el mundo que pudiera haber cantado esta canción conmigo como tú. Gracias por creer en nosotros», continuó Gaga haciendo alusión a su compañero de reparto y director de 'Ha nacido una estrella', el actor Bradley Cooper.

«Bradley, no hay una sola persona en el mundo que pudiera haber cantado esta canción conmigo como tú» Lady gaga

Finalmente, la artista dirigió unas palabras inspiradoras al público que estaba viendo la gala desde casa en las que demostró que tras los trajes estrambóticos y el maquillaje hay una persona como cualquier otra que ha alcanzado el éxito gracias a sudor y esfuerzo. «Y si estás en casa y estás sentado en el sofá viendo esto ahora, todo lo que tengo que decir es que esto es trabajo duro. He trabajado duro durante mucho tiempo. Esto no se trata de ganar, se trata de no rendirte. Si tienes un sueño, lucha por él. Hay una disciplina para la pasión. No se trata de cuántas veces te dicen que no ni de cuántas veces caes, se trata de cuántas veces te pones en pie, eres valiente y sigues adelante«, concluyó.

Antes del Año Nuevo, Lady Gaga fue galardonada con un VEVO Certified, premio entregado a aquellos artistas cuyos vídeos sobrepasan los 100 millones de reproducciones. La cantante ha recibido este honor en quince ocasiones y en 2018 lo hizo por 'I'll never love again', otra canción de la película 'Ha nacido una estrella'. También obtuvo dos nominaciones a los Premios del Sindicato de Actores, celebrados el pasado diciembre.