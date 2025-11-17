Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón sobre las dos llamadas de Pradas que no contestó: «Tendría el móvil en la mochila o estaría hablando con otras personas»
Tom Cruise recibe el Oscar honorífico Reuters

Tom Cruise recibe el primer Oscar de su carrera

«Siempre haré todo lo posible por apoyar este arte y dar voz a nuevos talentos, por proteger lo que hace que el cine sea poderoso, ojalá sin más lesiones», dijo el actor al recibir la estatuilla

Reuters

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

«¿Cómo resumir la carrera de 45 años de Tom Cruise en un discurso de cuatro minutos? 'Misión imposible'», dijo el director Alejandro Iñárritu este domingo, 16 de noviembre, mientras Hollywood celebraba al actor con un Óscar honorífico. Iñárritu, quien dirigió a Cruise en una película de la que todavía no se conoce el título que se estrenará en octubre de 2026, presentó a la estrella de 'Top Gun' y afirmó que su talento va más allá de las peligrosas acrobacias que lo han hecho famoso.

«No se trata de qué tan lejos corre ni qué tan alto salta», dijo Iñárritu. «Se trata de la precisión con la que decide moverse, de esas pequeñas calibraciones».

Las estatuillas del Óscar honorífico fueron entregadas a Cruise y a otras tres personas seleccionadas por la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Cruise, de 63 años, nominado al Óscar en cuatro ocasiones pero que nunca ha ganado el premio, fue elegido por su trabajo en películas como 'Risky Business', las dos entregas de 'Top Gun' y la franquicia de 'Misión: Imposible'. También se ha convertido en un destacado defensor de la industria cinematográfica ante la competencia de las plataformas de streaming y las redes sociales.

Al aceptar su premio, Cruise habló de la impresión que le causó de niño ir al cine. «De repente, el mundo era mucho más grande que el que conocía», dijo ante un público de personalidades como Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio y Ariana Grande. Comentó que trabajó en todo lo que pudo para conseguir dinero para las entradas de cine.

«Siempre haré todo lo posible por apoyar este arte y dar voz a nuevos talentos, por proteger lo que hace que el cine sea poderoso, ojalá sin más lesiones», dijo entre risas. Cruise se fracturó el tobillo durante el rodaje de una escena de acción en 2017.

«Hacer películas no es lo que hago. Es lo que soy», añadió Cruise.

En la gala también se rindió homenaje a Dolly Parton con el Premio Humanitario Jean Hersholt por su labor filantrópica, que incluye la fundación de una biblioteca que ha proporcionado más de 300 millones de libros a niños. Parton aceptó el premio por videoconferencia.

Entre los demás homenajeados se encontraban la actriz y coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción Wynn Thomas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  4. 4 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  7. 7

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  8. 8 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  9. 9

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  10. 10 Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tom Cruise recibe el primer Oscar de su carrera

Tom Cruise recibe el primer Oscar de su carrera