Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución deja hoy sábado el primer premio en un pueblo de 1.496 habitantes
Logo Patrocinio
El ensayista colombiano Carlos Granés, fotografiado en Madrid durante la entrevista. Virginia Carrasco

Carlos Granés | Antropólogo y ensayista

«A los políticos hoy se les pide épica, pasión y acción»

La entrevista ·

«El arte se ha colgado de causas buenistas y eso lo ha convertido en algo prefabricado», asegura

César Coca

César Coca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:04

Comenta

Carlos Granés (Bogotá, 1975) es antropólogo, consiguió el premio extraordinario con su Doctorado en esa especialidad en la Universidad Complutense de Madrid, ha ganado el ... Internacional de Ensayo Isabel Polanco y dos veces el Simón Bolívar de Periodismo, entre otros galardones. Autor de media docena de ensayos de gran lucidez, en su último trabajo, 'El rugido de nuestro tiempo' (Ed. Taurus), disecciona sin piedad todo lo que hay detrás de las batallas culturales de nuestro tiempo y advierte sobre los caudillismos que tras dominar la política latinoamericana durante siglos han llegado ya a EE UU y a Europa. Y avisa también sobre el riesgo para la democracia y para una cultura cada vez más domesticada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  3. 3

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert
  9. 9

    La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»
  10. 10

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «A los políticos hoy se les pide épica, pasión y acción»

«A los políticos hoy se les pide épica, pasión y acción»