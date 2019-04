Arte La parte inferior del Centenar de la Ploma recibe ya los primeros cuidados en Valencia Imagen del Centenar de la Ploma y de la predela, situada en la parte inferior. / LP El Bellas Artes custodia la predela del emblemático retablo procedente de Londres y restaurará durante 15 meses la NOELIA CAMACHO Valencia Viernes, 26 abril 2019, 00:58

La predela del retablo del Centenar de la Ploma, es decir, la parte inferior de la obra realizada por Miquel Alcanyís, conocido como Marçal de Sax y que reproduce con maestría la conquista de Valencia por parte del Jaume I, ya está en Valencia. Concretamente, en el Museo de Bellas Artes de la ciudad tras llegar ayer del Victoria and Albert Museum de Londres.

Allí descansa la pieza del siglo XV, donde estará más de un año y medio para ser analizada por los técnicos del Instituto de Conservación i Restauración (IVCR+i) de la Generalitat. Asimismo, tras los trabajos de recuperación, la obra se exhibirá. La llegada de la predela fue anunciada por el presidente del Consell, Ximo Puig, el pasado mes de diciembre. En ese momento, llegó a un acuerdo con los responsables de la pinacoteca británica, donde se puede ver el retablo al completo, para la cesión de la pieza y su restauración. La Generalitat no logró que el monumental Centenar de la Ploma se viera al completo en Valencia. Lo cierto es que el regreso de la creación de Marçal de Sax se había intentado en varias ocasiones. Ocurrió en 2003, cuando el presidente de aquel momento, Francisco Camps, negoció con el Victoria and Albert Museum de Londres el préstamo de la obra. Años más tarde, en 2008, también se volvió a solicitar, sobre todo con motivo de la celebración del 'Any Jaume I'. No obstante, según justificó el Ejecutivo valenciano en aquel momento, todo el conjunto no podía viajara a la capital ya que en la restauración de la zona de arriba del retablo que se realizó en el centro londinense hace años, la parte trasera se cubrió con una cera que impide que pueda moverse de su ubicación actual. No obstante, la inferior, no se tocó.

El Centenar de la Ploma está considerado como una de las joyas del arte gótico valenciano datada del año 1420

En los almacenes del Bellas Artes es donde ha dormido esta primera noche. La predela, que representa diez escenas de la Pasión de Cristo –a falta de una pieza central desaparecida– será sometida a un exhaustivo proceso de restauración. La intervención, según aseguraron ayer desde Cultura, se centrará en la consolidación y fijación de aquellas estructuras debilitadas o susceptibles de desprendimiento, tanto en la pintura como en el dorado. Una vez valorados los ensayos de limpieza se determinara un protocolo para llevar a cabo dicha fase. Como paso final se aplicará un barniz de protección. Durante 15 meses aproximadamente la obra se analizará, desde los materiales empleados en la elaboración de la predela al estado de conservación. Tras su puesta a punto, se expondrá en la sala de los retablos del museo.

Cien ballesteros y una pluma de garza

El Centenar de la Ploma está considerado como una de las joyas del arte gótico valenciano datada del año 1420. A mediados del siglo XIX, debido a las desamortizaciones, llegó a la pinacoteca inglesa. Nunca ha salido de allí. Tiene unas dimensiones de 6,60 por 5,50 metros y está formado por cinco calles, donde la central expone la lucha de san Jorge contra el dragón ante la princesa; encima, la batalla del Puig del 1237, y en la superior, la coronación de Nuestra Señora y Cristo. En las calles laterales se sitúan dieciséis escenas alusivas a la leyenda de san Jorge, coronadas por las cuatro figuras de los evangelistas. En las mediacañas se disponen 24 profetas, la mayoría identificados por una cartela, y en el guardapolvo los doce apóstoles, alternados con el emblema de la cruz de san Jorge y una ballesta. Debe su nombre a la milicia urbana creada el año 1365 por Pedro IV el Ceremonioso, que era conocida como el Centenar de la Ploma porque los cien ballesteros que salvaguardaban Valencia iban con trajes de color blanco y con una cruz de San Jorge. Además, ornamentaban a su jefe con una pluma de garza.