Cultura busca ahora enderezar el rumbo del San Pío V Predela. Pieza del retablo que viajará desde Londres y se podrá ver en el Bellas Artes. / LP El museo inaugurará en mayo la exposición de Vicente López y exhibirá la predela del retablo del 'Centenar de la Ploma' Abrirá en marzo el edificio de ampliación inaugurado hace dos años y en abril aprobará dar autonomía a la pinacoteca LAURA GARCÉS Miércoles, 13 febrero 2019, 08:12

Cultura ha pisado el acelerador en el Museo de Bellas Artes. El tiempo apremia y se impone enderezar la gestión de la pinacoteca. Las críticas a la falta de proyecto para el San Pío V, lanzadas desde distintas asociaciones culturales, han surtido efecto, circunstancia a la que cabe sumar la próxima convocatoria de elecciones. Tras más de dos años de espera -las obras terminaron en enero de 2017- en marzo se llenará de contenido el edificio de la ampliación con una muestra de fondos no expuestos del museo con obras de Sorolla, Cecilio Pla, Fillol, y Mariano y José Benlliure, entre otros. Entre verano y finales de 2020 comenzarán las obras que se derivarán del plan museográfico y el próximo abril está prevista la aprobación del decreto que abra la vía a la autonomía del San Pío V.

Estos compromisos los dieron a conocer ayer la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, y la directora de la pinacoteca, Margarita Vila, tras la celebración del patronato del Museo de Bellas Artes al que, en representación del Ministerio de Cultura, asistió el director general de Bellas Artes, Román Fernández Baca.

Vila no había hablado desde su llegada a la dirección de la institución en sustitución de Ignacio Casar Pinazo. Ayer compareció por primera vez ante los medios de comunicación. L0o hizo para hablar de proyectos y Carmen Amoraga se encargó de defender que no son sólo intenciones: «Todos los procedimientos están en marcha».

La directora del museo desgranó las iniciativas su programa, diseñado para «darle la vuelta al museo» dotándole de una imagen más moderna. En Cultura son conscientes, reconoció, de que «muchos valencianos no lo conocen». Trabajan en el desarrollo de una nueva web y en la disposicion de recursos gráficos que animen las visitas. También contemplan la apertura de una tienda, asunto del que ya se ha hablado en más de una ocasión y que nunca ha cuajado tras su último cierre en marzo de 2017 tras dos bajadas de persiana previas. La opción que barajan excluye la concesión a una firma externa. Apuestan por personal del propio museo. El ajardinamiento del claustro, que empezaba a demorarse, es otra acción para las que las fechas que corren han concedido la ocasión de activarse. También ha llegado la hora de solucionar los problemas de mantenimiento, como los del sistema de climatización. Vila fijó la licitación este mes.

La directora del espacio refirió la aprobación de un decreto, pero fue Amoraga quien aclaró que se trata de la modificación de la norma de 1991 que regula el funcionamiento del patronato. «Ya está iniciado el trámite para su modificación», lo que consideró «un paso más en la búsqueda de la autonomía del museo. El nuevo instrumento normativo pemitirá que el patronato tenga una capacidad de decisión que no tiene» y una constitución lo más adaptada «posible al código de buenas prácticas». El objetivo último es constituir una «fundación en un horizonte a medio o largo plazo», referente temporal que no pudo concretar: «Ahora no se puede iniciar el procedimiento porque tenemos una fecha de corte que son las elecciones», puntualizó la directora general.

La responsable del museo, destacó las exposiciones que se ofrecerán los próximos meses. A la que abrirá la nueva sala, que llevará el nombre Pérez Castiel -arquitecto del historico edificio-, seguirá 'Picasso-Cela. Escritos, libros y cerámicas', a finales de marzo. De mayo a septiembre será el turno de la muestra de Vicente López, que recopilará la obra del artista diseminada en otros museos nacionales e internacionales. La exhibición de la predela del retablo gótico del 'Centenar de la Ploma' «seguramente» se abrirá entre primavera y verano de 2019. La muestra permitirá al público contemplar la restauración y una visita virtual por el interior del retablo que se conserva en el Victoria & Albert de Londres.