El Ayuntamiento ofrece a la Diputación el Palacio del Marqués de Montortal para instalar su museo

Carmen Velasco Valencia Martes, 24 de junio 2025, 00:19 Comenta Compartir

Dos premisas obvias pero que nunca está de más recordarlas. La primera, todo edificio vacío, de titularidad pública y sin uso definido no es susceptible ... de convertirse en museo. La segunda, un museo no se hace de la noche a la mañana. Estos dos principios cristalizan en el edificio de Hacienda, situado en la calle Guillem de Castro de Valencia. El pasado mayo l Tribunal Supremo resolvió el litigio sobre la sede de Hacienda respecto a la propiedad del edificio: pertenece a las administraciones valencianas. El edificio no pasará a manos del Gobierno. La antigua sede de la Agencia Tributaria corresponde en un 60% al Ayuntamiento y en un 40% a la Diputación.

La Diputación de Valencia posee una valiosa colección artística y puso en el inmueble de Hacienda los ojos para un futuro museo, donde exhibir sus fondos. Ante esta propuesta, avanzada por LAS PROVINCIAS, el Ayuntamiento de Valencia se ha mostrado cauto. La alcaldesa María José Catalá baraja otra ubicación para los sorolla ('El crit del palleter', 'El padre Jofre defendiendo a un loco', 'Las pescadoras'), los retablos góticos, las esculturas de Benlliure ('La Chimenea de Dante' y 'Ronda de Amor') y las piezas de Pinazo, Vicente López, Julio González, Equipo Crónica, etcétera. Noticia relacionada Una fundación con la Hispanic, la fórmula que baraja la Generalitat para la exhibición de las obras de Sorolla en Valencia Algunos expertos señalan que la colección de la Diputación es la piedra angular del arte valenciano porque a través de unos fondos de más de 4.000 piezas se recorre el arte y la historia de Valencia, porque van inexorablemente unidos. Sobre la mesa está el Palacio del Marqués de Montortal, un edificio de estilo barroco, datado del último tercio del siglo XVIII. Se encuentra situado en la plaza de Tetuán, al lado del palacio de Cervelló, que acoge actualmente el Archivo Histórico Municipal, y cerca de la Fundación Bancaja. Desde el Consistorio consideran que esa plaza, situada a pocos metros del Centro de Arte Hortensia Herrero, puede ser un polo artístico. El área está cercana al río y justo en el otro lado se ubica el Museo de Bellas Artes de Valencia. La ubicación cercana al antiguo cauce no es secundaria. Uno de los proyectos culturales de Catalá como alcaldesa de Valencia pasa por el proyecto CultuRia, un proyecto para vincular el río a la cultura. Una iniciativa que aspira a vertebrar la ciudad con propuestas artísticas alrededor del eje fluvial. Esta es la idea que está sobre la mesa del Ayuntamiento de Valencia, pero aún queda un largo recorrido. Las negociaciones entre el Consistorio y la Diputación acaban de comenzar. Lo que sí está claro es la voluntad de que los tesoros artísticos de la corporación provincial estén al alcance del público y la disposición del Consistorio a facilitar una ubicación a esas joyas. Dos edificios singulares Tanto la antigua sede de Hacienda como el Palacio de Montortal exigen una puesta a punto. En 2022, el Ayuntamiento, en manos de Joan Ribó, anunció la compra del edificio histórico. En julio de 2023, tras el vuelvo electoral, se realizó una visita a las instalaciones para determinar las patologías que presenta el edificio y valorar las posibilidades que ofrece de cara a su adecuación para uso cultural. En un primer momento se barajó el inmueble para la ampliación del Archivo Histórico Municipal, pero tal finalidad está descartada. El Ayuntamiento ha pagado más de tres millones por la adquisición, pero el edificio necesita una rehabilitación. En octubre de 2024, el Ayuntamiento anunció que, en una primera fase, se llevará a cabo un levantamiento 3D del palacio utilizando técnicas de lasergrametría y fotogrametría, que generarán una nube de puntos georreferenciada del conjunto arquitectónico, permitiendo crear planimetrías, secciones y alzados necesarios para su estudio y restauración. En una segunda fase, se realizarán catas arqueológicas murales para identificar y documentar la estructura original del inmueble, reformas posteriores y posibles restos de construcciones anteriores. Esta residencia palaciega está catalogada como Bien de Relevancia Local por el Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de Valencia y está incluida en el catálogo del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella y en la Sección Segunda del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano de la Generalitat. El edificio de Hacienda, obviamente, tiene menos historia, pero arquitectónicamente posee sus curiosidades. Se anunció su construcción en 1953 y se concluyó en 1959. El edificio ocupaba cuando se levantó una manzana completa con entrada principal por la citada calle y delimitado entonces por otras tres: Nuestra Señora de Gracia, Huesca y Quevedo. Se trata de una obra representativa de «la arquitectura de edificios públicos de los años 50», en alusión al estilo en que fue facturada, ideado desde luego para que no pasara desapercibido. Se trata de una tipología que hunde sus raíces en la tradición, aunque con una mirada renovada, y enlaza con la clase de edificios grandilocuentes propios del léxico adherido a las «arquitecturas totalitarias de Alemania e Italia». La frase pertenece al doctor en Historia del Arte, David Sánchez Muñoz, quien dedicó su tesis a esta época de la arquitectura en Valencia. En su publicación, titulada precisamente 'Arquitectura y espacio urbano en Valencia 1939-195', atribuye a la «pervivencia del influjo alemán» que a mediados del siglo pasado menudearan en España edificios como el erigido en Valencia. A su juicio, la sede de Hacienda guarda cierta similitud con la derribada Cancillería de Berlín, la célebre mole que albergó las estancias principales de Adolf Hitler; en concreto, lo emparenta con el llamado Patio de Honor , obra de Albert Speer, arquitecto de confianza del dictador nazi.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión