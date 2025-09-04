Pablo Serra: «Los promotores preferían Madrid y Barcelona, pero eso va a cambiar»

A pocos días de la apertura del Roig Arena, Pablo Serra echa la mirada atrás. Es el director de contenidos musicales y entretenimiento del que ... será la punta de lanza de la ciudad de Valencia en cuanto a eventos musicales se refiere. Asegura que supondrá un antes y un después, y quela ciudad por fin podrá recibir a los artistas más importantes del mundo, siempre en formato arena, claro. Cuenta que lo más complicado ha sido hacer que los promotores de conciertos confiaran en la arena antes si quiera de que estuviera inaugurada. Son 80 los conciertos y eventos que ya están en agenda.

–Están a punto de empezar. ¿Cómo ha sido el reto?

–La primera producción ya está trabajando, montando el escenario, la escenografía, la parrilla… El viernes es el ensayo general. Viéndolo todo con perspectiva, estamos muy contentos. Ha salido todo rodado y nos hemos anticipado a muchas cosas que podían venir. Por eso hicimos los eventos de prueba a puerta cerrada, para aprender posibles errores y problemas. Hemos identificado todo o casi todo.

–Hasta 20.000 localidades. ¿Cuáles son los conciertos más grandes que podrá albergar el Roig Arena?

–En el calendario tenemos ya ochenta conciertos o eventos, de los cuales hemos anunciado unos sesenta. La respuesta del público está siendo bestial, sobre todo en conciertos como el de Hans Zimmer, Camilo, Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, Fito… Hemos visto que Valencia vende entradas más que de sobra. Los promotores ya pueden considerar la ciudad como una plaza fundamental en Europa para sus grandes conciertos, siempre y cuando sean en formato de arena. Muchas veces, los artistas llevan una logística muy costosa y aparatosa, y necesitan vender muchísimas entradas para amortizar. Para esos casos están las giras de estadio, pero muchos otros artistas se sienten más acogidos en arenas, porque a nivel de sonido y experiencia de usuario, todo es diferente. A ese nivel, el Roig Arena va a ser una de las plazas más importantes de España.

–¿Por qué tradicionalmente no vienen a Valencia grandes como Oasis o U2? ¿Cuál es vuestro análisis? ¿No hay mercado o sí lo hay y lo que no había era un lugar que lo posibilitara?

–Es una mezcla de todo. Valencia, hasta ahora, no había tenido un espacio como este. Y segundo: siempre ha habido plazas muy fuertes en España. Los promotores siempre han preferido apostar por Madrid y Barcelona, por su bagaje y su experiencia, que les decía que estas ciudades funcionan muy bien. Pero eso va a terminar, ahora están viendo que Valencia es una plaza más a la altura.

–¿Algún concierto que pueda adelantar?

–No puedo, por confianza con los promotores, pero sí puedo decirte que este mes vamos a anunciar varias cosas importantes.

–¿Qué artistas le gustaría que pasaran por el Roig Arena?

–Me gustaría ver a Metallica en formato arena, a Lenny Kravitz, a los Guns N' roses. Y también a artistas que están en boca de todos, como Imagine Dragons o Dua Lipa. Son bandas difíciles de atraer por los costes de sus conciertos, pero conforme nos posicionemos, lo pedirán ellas.

Ampliar Pablo Serra LP

–¿Será Valencia una parada obligatoria para los mayores artistas del mundo gracias al Roig Arena o no diría tanto?

–Sí. Si una arena vende entradas y su público responde, automáticamente se pone en el calendario de los promotores. El Roig Arena va a ayudar a volver a ponernos en el punto de mira de la música en directo. Necesitamos adquirir más experiencia, claro, pero no hemos abierto y ya tenemos muchísimos conciertos agendados, promotores que ya han apostado por nosotros porque han visto la magnitud del proyecto.

–¿Qué detalles técnicos dirías que marcan la diferencia entre un concierto en un pabellón convencional y uno en el Roig Arena?

–Hemos creado una arena desde cero, no es heredada. Para ello, hemos visitado muchas otras arenas del mundo y hemos visto lo que funciona. La parrilla del centro, donde están instalados los motores, altavoces y pantallas, es la joya de la corona. Es muy fácil trabajar con ella porque baja al suelo y aguanta muchas toneladas. Los operarios no tienen que descolgarse. Eso atrae a las promotoras.

–¿Qué dirías que ha sido lo más difícil de todo?

–Atraer a los promotores antes de que esté abierto. Viajar, vender el arena sin que todavía exista. Agradezco muchísimo la confianza que han tenido todos esos promotores. Para ello les hemos invitado a que lo vean durante las obras. Muchos, al verlo, reconocían que no se lo imaginaban tal y como es. No estaríamos donde estamos si no hubiéramos hecho este trabajo. Ya tenemos agenda hasta 2027.

–El Roig Arena se plantea como un símbolo identitario social y cultural para la ciudad, además de deportivo, claro. ¿Cómo lo ves en diez años?

–Totalmente posicionado a nivel nacional e internacional. La veo como una arena fundamental para todo tipo de eventos, tanto deportivos, como musicales y congresísticos y empresariales. El Roig Arena es capaz de, un día, montar un family show con pista de hielo, al siguiente un partido de baloncesto y al siguiente un concierto.

–¿Te gustaría ser director musical de estadios como el Bernabeu o el Camp Nou?

–Me gusta estar donde estoy. Cuando me llamaron, no pensaba en otra cosa. Soy valenciano, y esto es lo máximo que puedo hacer por mi ciudad.