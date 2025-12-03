Yandel, el rey del reguetón, actuará en el Roig Arena el 31 de julio de 2026
El artista latino presentará 'Sinfónico', un nuevo proyecto donde versionará sus himnos junto a una gran orquesta de música clásica
Erika Manso
Valencia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:27
El cantante puertorriqueño Yandel vuelve a España una vez más. La capital del Turia ha sido una de las ciudades que ha escogido el artista ... para rememorar sus viejos tiempos. No lo hace de cualquier manera, el Roig Arena acogerá su gran concierto el próximo 31 de julio, donde el artista presentará 'Sinfónico', proyecto que estuvo nominado a un Latin Grammy. Se trata de un directo donde reivindica su legado y sus mejores mejores éxitos acompañado de una orquesta formada por decenas de músicos con formación clásica.
Durante la cita llevará a cabo diversas versiones de sus canciones como 'Yandel 150', 'Teléfono' o 'Ay Mi Dios', tres y presentará su nuevo proyecto 'Infinito', el cual verá la luz a lo largo del próximo año.
Después de más de dos décadas en lo más alto del panorama musical urbano, la leyenda del reguetón, uno de los creadores y responsable de su difusión como uno de los géneros más importantes de los últimos años a nivel global continúa arriesgando.
Valencia se encuentra junto a una extensa lista de ciudades al que Yandel acudirá durante el 2026. El 25 de enero inaugurará su emocionante show en el Movistar Arena de Madrid, ciudad en la que pronto hará 'sold out'. El cantante anuncia estos conciertos en un momento dulce de su carrera, a vísperas de mostrar su nuevo álbum a sus fanáticos más fieles.
