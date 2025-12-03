Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El regguetonero Yandel LP

Yandel, el rey del reguetón, actuará en el Roig Arena el 31 de julio de 2026

El artista latino presentará 'Sinfónico', un nuevo proyecto donde versionará sus himnos junto a una gran orquesta de música clásica

Erika Manso

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:27

Comenta

El cantante puertorriqueño Yandel vuelve a España una vez más. La capital del Turia ha sido una de las ciudades que ha escogido el artista ... para rememorar sus viejos tiempos. No lo hace de cualquier manera, el Roig Arena acogerá su gran concierto el próximo 31 de julio, donde el artista presentará 'Sinfónico', proyecto que estuvo nominado a un Latin Grammy. Se trata de un directo donde reivindica su legado y sus mejores mejores éxitos acompañado de una orquesta formada por decenas de músicos con formación clásica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  5. 5

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  6. 6 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  7. 7 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  8. 8 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  9. 9 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Yandel, el rey del reguetón, actuará en el Roig Arena el 31 de julio de 2026

Yandel, el rey del reguetón, actuará en el Roig Arena el 31 de julio de 2026