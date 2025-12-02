Chayanne actuará en el Roig Arena el 26 de julio en su 'Bailemos Otra Vez Tour 2026' La alta demanda del público ha llevado al artista puertorriqueño a incluir el recinto valenciano entre sus nuevas fechas de la gira I Las entradas salen a la venta este miércoles a las 12 horas

L. G. Martes, 2 de diciembre 2025, 18:52 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

Chayanne tiene cita con Valencia. Tras acabar con todas las entradas en su anterior gira, Chayanne visitará el Roig Arena el próximo 26 de julio para ofrecer la última oportunidad de vivir en directo su 'Bailemos Otra Vez Tour 2026'. La alta demanda del público ha llevado al ídolo puertorriqueño a incluir nuevas fechas el próximo verano.

Sobre el escenario del Roig Arena sonarán sus grandes éxitos —verdaderos himnos de la cultura musical popular— junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto a Chayanne a lo más alto de las listas en numerosos países. Nostalgia y actualidad se entrelazan en la propuesta de uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos.

Las entradas para el concierto de Chayanne en Roig Arena salen a la venta este miércoles, 3 de diciembre, a las 12h, en la web www.roigarena.com.