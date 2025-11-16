Roxette desata pasiones en Valencia La pareja artística sueca ofrece en su concierto en el Roig Arena una revisión de sus grandes temas en el primer concierto con Lena Philipsson como voz femenina I Los músicos interpretan el Himno dela Comunitat I El tema 'It Must Have Been Love' suena como homenaje a Marie Friedriksson, fallecida en 2019

Laura Garcés Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025 | Actualizado 16/11/2025 00:39h. Comenta Compartir

El Roig Arena con el aforo completo para escuchar a Roxette. Para abrir boca suena 'The big Love', uno de los grandes temas del dúo. La magia y el encanto de la pareja sueca se expande muy pronto por el auditorio. El público se entrega desde el minuto cero. La fiesta, el buen rollo, se adivinaba nada más empezar. Había muy buenas vibraciones. Se ha vivido una suerte de renacimiento musical de los éxitos de los ochenta y noventa, de aquellos que sonaban en las discotecas y los vinilos de entonces, pero que esta noche en Valencia se han desvelado atemporales. Roxette ha desatado las pasiones de quienes les han seguido desde siempre y las conservan.

Y si no eran suficientes sus propias canciones para que la afición les haya aclamado durante toda la noche, los músicos de la orquesta han interpretado el himno de la Comunitat Valenciana.

Ha sido el primer concierto de Roxette en Valencia. También el primero de la gira 'Roxette in concert' en España, donde sólo tiene otra cita en Barcelona. Y la actuación con la que se ha estrenado Lena como voz femenina del dúo. El saludo inicial ha servido para animar al público a que les siguieran. Y vaya si les han seguido. Se las sabían todas. Se notaba que eran fieles.

Las dos voces, la de Lena Philipsson y la de Per Gessle, han recorrido los temas más emblemáticos del grupo. Ha sonado 'Sleeping In My Car', pero la máxima emoción ha llegado con 'It Must Have Been Love', dedicada a Marie Friedriksson, la mitad femenina original de la pareja artística, fallecida en 2019. El tema, interpretado como homenaje ha arrancado un fuerte aplauso y la entrega absoluta de los asistentes para cantarlo.

A medida que avanzaba la noche 'How Do You', tema que el dúo aportó a la también mítica película 'Pretty Woman', 'Joyride'... Casi al final 'Spending my time' y 'Listen to Your Heart' para dar paso al último tema de la noche: 'The Look', himno del dúo que ha puesto a todos en pie. Era un concierto de localidades de silla, en pista y en grada; pero visto lo visto, quién lo diría.

Pop rock en estado puro. Ritmos y letras que vienen de lejos, pero que nunca han dejado de escucharse, dicen los fieles. Son los mismos que defienden que en la radio aún los ponen. Roxette se estrenó en 1986 y sigue, tanto que este 15 de noviembre y en Valencia ha estrenado un nuevo tiempo.

La gira «Roxette In Concert» ha celebrado la historia y la magia de la pareja artística. En el concierto del Roig Arena, a Gessle y a Philipsson les han acompañado los músicos originales de la banda Clarence Öfwermann y Jonas Isacsson, así como Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, 'Magnus Norpan' Eriksson y Dea Norberg. Una velada de música apasionante que ha despedido Lena con palabras de agardecimiento a la ciudad del Turia.

Temas

Roig Arena

Reporta un error