Los valencianos Bombai recogen su premio en Los40 Music Awards. LP

Los valencianos Bombai brillan en su barrio durante LOS 40 Music Awards

«Somos un grupo de chavales de Monteolivete que hemos demostrado que si se quiere se puede», han afirmado al recibir su galardón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

Uno de los grupos galardonados en la vigésima edición de LOS 40 Music Awards by Santander han sido los valencianos Bombai. Los jóvenes han tenido, como casi todos los artistas, un guiño hacia los afectados hacia la dana. También han mandado un mensaje a todas ls personas que persigan un sueño: «Somos un grupo de chavales que hemos demostrado que si se quiere, se puede».

«Nosotros nos conocimos en el instituto y crecimos por Monteolivete y Russafa», han incidido. Bombai no ha actuado, pero han tarareado junto al público una parte de su famoso tema 'Sólo si es contigo'. Pero cuando se han metido definitivamente en el bolsillo a la grada del Roig Arena cuando han coreado el final del Himno Regional: 'Visca València, visca, visca!'. Claro está, la gente se les ha unido y la simbiosis ha generado un sonido atronador.

También lo ha sido el respaldo mostrado a Valeria Castro, que debía actuar este 7 de noviembre en Valencia y, de hecho, estaba confirmada. Sin embargo, ha sido víctima de feroces críticas en redes tras su actuación en OT 2025, y ha suspendido temporalmente su gira.

