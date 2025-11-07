Rosalía dedica su premio en Valencia a los afectados por la dana: «No estáis solos, seguiré con vosotros» La cantante catalana sube al escenario del Roig Arena tras presentar su disco 'Lux' y dedica su galardón por 'Global Icon' a las víctimas de la tragedia

Tamara Villena Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:32 | Actualizado 21:57h. Comenta Compartir

Rosalía ha llegado pisando fuerte a Valencia, dispuesta a hacer historia con la primera actuación en directo de su nuevo disco, 'Lux', un trabajo que ha conseguido grandes críticas a nivel mundial y que ha estrenado este mismo viernes. La catalana subía al escenario del Roig Arena por segunda vez para recoger su premio 'Global Icon' en Los40 Music Awards, visiblemente emocionada y agradecida por el reconocimiento. «Muchas gracias, qué honor. Gracias a todo el publico sin vosotros nada seria posible», decía la artista al coger su galardón.

Un momento que la cantante, que ya visitó varios municipios afectados por la dana para ayudar durante la tragedia, ha querido dedicar a las víctimas de la brutal riada que marcó la historia valenciana. «Me gustaria dar todo mi apoyo a todos los afectados por la dana, que sepáis que no estáis solos y que seguiré con vosotros. Todo mi amor para vosotros», decía Rosalía, emocionada y entre el gran aplauso del público.

La cantante ya avanzaba en la alfombra roja lo contenta que estaba de poder presentar su nuevo trabajo en Valencia: «Estoy muy contenta de estar aquí, de venir a cantar y con mucha alegría, con mucha ilusión», ha afirmado Rosalía a los numerosos medios congregados.

Según ha dicho la propia artista, ha considerado todo «un honor» estrenarlo en la capital valenciana: «Estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida. Estoy muy feliz de poder cantar hoy aquí», ha repetido.