Joaquín Sabina, durante el concierto de este jueves en Valencia.

Joaquín Sabina, durante el concierto de este jueves en Valencia. JL Bort

¿El último poeta del Roig Arena?

Sabina, el maestro de las 400 canciones, se despide en Valencia con el primero de tres conciertos de su gira final 'Hola y adiós'. ¿Se despide?: «Esto es un hola y un muchas gracias»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:07

Joaquín Ramón Martínez luce traje de lino a rayas, pantalón negro y camiseta del mismo color. Y un bombín blanco bien calado. Sonríe en una ... de las noches grandes del Roig Arena. En el ¿adiós? de una leyenda. Corea las canciones «sacadas del baúl de los recuerdos». Pide ir al baño cuando el concierto va camino de la hora de duración. Disfruta de un sinfín de lemas de vida, amor, desamor, golferío, encanto y desencangto de ni se sabe cuántas generaciones, de los mas de 400 temas de un cantautor, un poeta, un canalla, un vividor, un trovador y una leyenda. Y tras más de cinco décadas de carrera, Joaquín Ramón Martínez Sabina se dispone a dejar de ser Sabina para volver a ser Joaquín Ramón Martínez. Aunque él jamás podrá estar donde habita el olvido. Porque Sabina ya es eterno.

