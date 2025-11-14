El tenor Michael Spyres este domingo en el Palau de les Arts

El Palau de les Arts Reina Sofía inaugura este domingo, 16 de noviembre, la séptima edición del ciclo Les Arts és Lied con la ... actuación de Michael Spyres en la Sala Principal (19.00 h). El tenor del momento regresa a València con un sugerente programa que reúne obras de Beethoven, Liszt, Mahler y Wagner, acompañado al piano por Mathieu Pordoy.

Ganador en 2023 del International Opera Award al mejor cantante masculino, Michael Spyres es una de las grandes estrellas del panorama operístico actual. Capaz de abordar con solvencia desde los registros más graves hasta los más agudos, su sobresaliente técnica vocal, un timbre único y su expresividad lo han convertido en uno de los intérpretes más admirados por el público.

Spyres, que debutó en Les Arts en 2020 bajo la dirección de Marc Minkowski en Mitridate, re di Ponto, propone para su recital de Lied algunas de las obras más significativas del género, con especial atención al repertorio alemán, por el que ha cosechado el aplauso en sus más recientes actuaciones en el Festival de Bayreuth y el Metropolitan Opera de Nueva York.

An die ferne Geliebte, de Beethoven —considerado el primer ciclo de Lieder de la historia— abrirá la velada, para continuar con los Wesendonck Lieder de Wagner, pieza clave en la evolución del género, originalmente escrita para voz femenina y que, de forma excepcional, incorporan a su repertorio los grandes intérpretes wagnerianos.

Spyres dedicará la parte final del recital a dos obras de gran intensidad emocional: los Tre sonetti del Petrarca, de Liszt, y Lieder eines fahrenden Gesellen, de un joven Mahler. Les Arts recuerda que las entradas para el recital de Michael Spyres este domingo se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, teléfono del recinto y la web de Les Arts.