El polémico concierto de las Azúcar Moreno en Valencia: 35.000 euros por una actuación de 20 minutos Las artistas acutaron el pasado mes de agosto en Bétera

Sara Bonillo Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:22

Las hermanas Azúcar Moreno', Encarna y Toñi Salazar, han estado en boca de todos estas semanas después de que les acusaran de 'estafadoras' por su último concierto en Valencia el pasado mes de agosto tras un espectáculo que duró 20 minutos y por el que habían cobrado 35.000 euros.

Las artistas estaban contratadas para un concierto de 90 minutos, pero el grupo subió más tarde de lo esperado al escenario y solo cantaron cinco canciones, algo que decepcionó a todos los allí presentes.

Una polémica de la que Toñi y Encarna se han defendido en los últimos días asegurando que ellas estaban preparadas para salir a las 23.00 horas, y que no fue su responsabilidad que el concierto se retrasara.

El pasado sábado, el grupo icónico actuó en las fiestas de Alcalá de Henares y allí aseguraron que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que la gente disfrutara. «Nosotras tenemos la conciencia tranquila porque lo que hicimos, lo hicimos desde el corazón, por respeto a nuestro público, a la gente que viene a vernos y el fallo fue de otras personas, no nuestro», aseguraron.

Estuve en Bétera y no cantaban. Fueron a Sueca hace 3 años e hicieron lo mismo. En un festival remember de València, lo mismo. No cantan, solo bailan.



Si ya no quieréis cantar, no hagáis bolos; pero lo de ir de víctimas en TV me supera.



❌ La cruz a Azúcar Moreno ❌ pic.twitter.com/zsUnESSrBS — Joyu (@josesjd) August 17, 2025

Sin embargo, los asistentes se han mostrado bastante descontentos en redes sociales. «Estuve en Bétera y no cantaban. Fueron a Sueca hace 3 años e hicieron lo mismo. En un festival remember de València, lo mismo. No cantan, solo bailan.Si ya no quieréis cantar, no hagáis bolos; pero lo de ir de víctimas», escribe un usuario en la red social X, anteriormente Twitter. Mientras que otro asegura: «Eso no era un concierto de Azúcar Moreno, era un karaoke de Azúcar Moreno de 35.000€»: