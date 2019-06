El Palau de la Música fía la temporada a Mehta, la Filarmónica de Viena y Beethoven

«Mi prioridad es la Orquesta de Valencia», dice Tebar tras no renovar en Les Arts

«Mi prioridad es la Orquesta de Valencia». Así de rotundo aunque algo nervioso, respondió el actual director de la formación del Palau, Ramón Tebar, a la hora de valorar su salida como titular invitado del Palau de les Arts. Tebar no renovará en el coliseo de ópera, al que llegó en 2015 de la mano del exintendente Davide Livermore. Sin embargo, el actual director artístico, Jesús Iglesias, no cuenta con él. «Iglesias llegó con poco tiempo. Ha programado en apenas cuatro meses. Estamos en buena armonía», afirmó. Pese a ello, dijo, y para «calmar las aguas» que había suscitado su salida de Les Arts, Tebar dijo que habría «proyectos de futuro», aunque no especificó fechas. El maestro, que se mostró «muy agradecido al Palau de les Arts», dice sentirse «muy querido en Valencia». «Los artistas no somos de nadie, trabajaré donde me permitan hacer música y arte», aseveró. Tebar, con una apretada agenda, abrirá próximamente la temporada de la ópera de Suecia.