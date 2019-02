El Palau de la Música se apropia de los fichajes de Livermore en Les Arts Kunde, como 'Peter Grimes' en el año 2016. / jesús signes Gregory Kunde, Francisco Coll y Ramón Tebar pasan de ser habituales del coliseo de ópera a trabajar ahora en el auditorio municipal NOELIA CAMACHO Viernes, 8 febrero 2019, 01:22

El Palau de la Música de Valencia no necesita cazatalentos para traer a los mejores intérpretes, cantantes y músicos del panorama lírico internacional. Le basta con mirar a su auditorio vecino, el Palau de les Arts Reina Sofía, un coliseo que se ha convertido en la mina lírica donde seleccionar a los profesionales más relevantes del ámbito musical. Sobre todo, de aquellos que triunfaron en la capital del Turia bajo el amparo del que fuera intendente de Les Arts, el italiano Davide Livermore, que estuvo al frente del centro de ópera entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017, momento en el que presentó su dimisión.

Porque hasta tres de los artistas que, en los últimos años, han trabajado en el coliseo diseñado por el valenciano Santiago Calatrava han pasado a hacerlo en el auditorio dependiente del Ayuntamiento de la capital del Turia. El director de orquesta valenciano Ramón Tebar, el compositor de la Comunitat Francisco Coll, y el tenor norteamericano Gregory Kunde han cambiado Les Arts por el Palau. Es decir, se han dejado seducir por el escenario municipal a la hora de trabajar en Valencia.

La primera 'apropiación' por parte del Palau llegó con la incorporación del maestro valenciano Ramón Tebar. No hay que olvidar que cuando Livermore accedió a la intendencia del coliseo eligió a dos titulares musicales, Roberto Abbado y Fabio Biondi. Asimismo, le confió al músico de la Comunitat el puesto de principal director invitado. Tebar ya sabía lo que era triunfar en el extranjero -es el primer director español en ser titular de una compañía de ópera en Estados Unidos, la Florida Grand Opera de Miami- aunque las oportunidades se le resistían en su tierra natal. Con su nombramiento, inició una fructífera carrera en Les Arts y tomó la batuta en producciones tan reconocidas como 'Don Carlo', 'La traviata', 'Nabucco' o 'Aida'. En ese momento, con un Livermore que acababa de tomar las riendas del coliseo en sustitución de la exintendente Helga Schmidt, Tebar agradeció «el reto» que suponía el cargo tras haber pasado diez años trabajando en el exterior. El respaldo a su inclusión en la nómina de artistas del coliseo le abrió las puertas de otro codiciado puesto: el de director de la Orquesta de Valencia (OV). En el verano de 2017, la presidenta del espacio, Glòria Tello, anunció su nombramiento como titular de la formación. Una elección algo precipitada y que generó el malestar entre los miembros de la OV. Sin embargo, Tebar ha conseguido ganarse el respaldo de los profesionales de la agrupación. Es más, hace unas semanas, presentaba el recuperado ciclo de música de cámara del Palau, una iniciativa impulsada desde los músicos. También el propio Livermore mostró sus reservas al nuevo cargo del valenciano. Dijo en aquel momento que ambas responsabilidades eran «difícilmente compatibles». Tebar respondió que sí podía compaginarlas e iba a cumplir su compromiso con el italiano. Pero se da la circunstancia de que su relación laboral con Les Arts finaliza este año. Se desconocen los planes del nuevo director artístico del centro operístico, Jesús Iglesias, con respecto a su colaboración. Pero es cierto que Les Arts, según Iglesias, no tendrá director musical este año (Abbado no renovará su contrato y Biondi presentó su dimisión hace meses). Mientras, el valenciano disfruta de su estancia al frente de la OV, en la que aún le quedan dos años.

A Tebar, el joven compositor valenciano Francisco Coll le agradece que le nombrara compositor residente del Palau de la Música, un cargo que le obliga a crear una pieza exclusiva para ser tocada por la OV. «Me parece una persona muy inteligente con una visión diferente a lo que comúnmente conocemos en Valencia», dijo Coll recientemente en una entrevista para LAS PROVINCIAS sobre el director. El joven autor se presentó el pasado viernes al público del auditorio con su primer concierto como compositor residente. En él se interpretó 'Mural', una de sus creaciones que, curiosamente, ya se había podido escuchar en Les Arts. Lo cierto es que la relación de Coll con el centro operístico viene de lejos. Su composición más laureada, 'Café Kafka', se había escuchado en el coliseo programada por el propio Livermore.

Pero aún hay más. El último fichaje que ha propiciado el trasvase de artistas de Les Arts al Palau de la Música ha sido el del tenor Gregory Kunde, un artista al que Livermore le confió varios de los grandes títulos operísticos de distintas temporadas del Reina Sofía. En la programación correspondiente a 2018-2019 de este enclave no canta ningún rol, pese a que triunfó con óperas como 'Peter Grimes', 'Otello' o 'I vespri siciliani'. Hoy pisa por primera vez el espacio municipal y lo hará con dos conciertos (uno de ellos se celebrará mañana ).