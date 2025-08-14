La Orquesta Panorama actúa el jueves en un pueblo de apenas 7.500 habitantes El grupo gallego ofrecerá un espectáculo de más de tres horas en esta pequeña localidad del norte de España

La Orquesta Panorama actuará este jueves, 14 de agosto, en el pequeño municipio de 7.553 habitantes (según el INE 2023) de Melide en A Coruña coincidiendo con las fiestas de San Roque. El grupo gallego liderado por el incansanble Lito Garrido abrirá los festejos que, una semana después, se cerrarán con otra orquesta icónica del panorama nacional como París de Noia.

La formación gallega hará las delicias de los asistentes en el cantón de San Roque a partir de las 00.30 horas con un espectáculo de más de tres horas de duración incluido en su Epic Tour 2025 con el que hasta 23 personas se suben al escenario para ofrecer las mejores canciones del verano y otros clásicos de la música.

En este sentido, la considerada por muchos como mejor orquesta de España ya tiene en el horizonte el ecuador de agosto, el mes más potente del año, con la mirada puesta en otros puntos de la geografía nacional fuera de Galicia como Asturias y Castilla y León o, incluso internacional, como Portugal.

Cabe recordar que la orquesta gallega visita esta semana el 15 Betanzos (A Coruña), el 16 Vegadeo (Asturias), el 17 Portonovo (Pontevedra) y el 18 Guijuelo (Salamanca) antes de la única jornada de descanso de todo el mes de agosto.

Por otro lado, también los valencianos podrán disfrutar de la archiconocida orquesta durante la última semana de agosto con su doble parada en la Comunitat Valenciana, concretamente en Paterna (Valencia) y Vinarós (Castellón) el 25 y 26, respectivamente.

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

12 - Monforte de Lemos (Lugo)

13 - Caldas de Reis (Pontevedra)

14 - Melide (A Coruña)

15 - Betanzos (A Coruña)

16 - Vegadeo (Asturias)

17 - Portonovo (Pontevedra)

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)