Actuación de la Orquesta Panorama. Imagen de archivo. Pablo Lorenzana

La Orquesta Panorama actúa el miércoles en un pueblo de apenas 9.000 habitantes

El grupo gallego enfila la primera parte de agosto con la única jornada de descanso en el horizonte

D. Merino

Martes, 12 de agosto 2025, 17:54

Como ya ocurriera el año pasado por estas fechas, la Orquesta Panorama volverá a actuar este miércoles 13 de agosto en el humilde municipio de 9.614 habitantes (según el INE 2024) de Caldas de Reis coincidiendo con las fiestas patronales.

El grupo gallego liderado por Lito Garrido continúa inmerso en su Epic Tour 2025 en el que promete emociones fuertes a sus asistentes con espectáculos de más de tres horas de duración y hasta 23 personas encima del escenario para ofrecer las mejores canciones del verano y otros clásicos del ámbito musical.

En este sentido, la considerada por muchos como mejor orquesta de España enfila el ecuador del mes más potente del año con la mirada puesta en otros puntos de la geografía nacional fuera de Galicia como Castilla y León, Aragón, o internacional, como Portugal.

Además, en la última semana de agosto la Panorama visitará la Comunitat Valenciana con una doble parada en Paterna (Valencia) y Vinarós (Castellón) el 25 y 26, respectivamente.

Cabe recordar que la orquesta gallega visita esta misma semana, concretamente el 14 Melide (A Coruña), el 15 Betanzos (A Coruña) y el 16 Vegadeo (Asturias).

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

12 - Monforte de Lemos (Lugo)

13 - Caldas de Reis (Pontevedra)

14 - Melide (A Coruña)

15 - Betanzos (A Coruña)

16 - Vegadeo (Asturias)

17 - Portonovo (Pontevedra)

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

