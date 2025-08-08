La Orquesta Panorama actúa en un pueblo donde nació uno de los escritores más famosos de la historia El grupo gallego continúa inmerso en agosto, el mes más potente del año con 30 actuaciones en 31 días

D. Merino Viernes, 8 de agosto 2025, 01:04

La Orquesta Panorama encara el segundo fin de semana de agosto sin practicamente descanso desde finales de julio. El grupo gallego liderado por Lito Garrido promete emociones fuertes por su tierra natal en los próximos días con pleno de actuaciones en lo que va de semana con motivo de su gira Epic Tour 2025.

No en balde, la formación gallega solo descansará un día en uno de los meses más potentes del año en el que recorrerán practicamente todos los puntos de la geografía nacional e internacional, con una breve parada en Portugal. Para ello, la Panorama actua este jueves, 7 de agosto, en Bertamiráns (A Coruña).

El viernes, 8 de agosto, toca parada en Vilanova de Arousa (Pontevedra), un municipio famoso por ser cuna de uno de los escritores más importantes de Galicia y también del panorama nacional como es Ramón del Valle-Inclán conocido por obras como Divinas Palabras o Luces de bohemia.

Coincidiendo con las fiestas del XXXI Fiesta del Mejillón y el Berberecho, la considerada por muchos 'mejor Orquesta de España' tocará en Parque do Cabo a partir de las 23.00 horas para todos los asistentes, en un espectáculo de más de tres horas de música en directo en el que el grupo sube a más de 20 artistas al escenario.

El fin de semana se completa con actuaciones de Panorama el sábado 9 en Vimianzo (A Coruña) y el domingo 10 en Quiroga (Lugo).

Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

07 - Bertamiráns (A Coruña)

08 - Vilanova de Arousa (Pontevedra)

09 - Vimianzo (A Coruña)

10 - Quiroga (Lugo)

11 - San Miguel de Sarandón (A Coruña)

12 - Monforte de Lemos (Lugo)

13 - Caldas de Reis (Pontevedra)

14 - Melide (A Coruña)

15 - Betanzos (A Coruña)

16 - Vegadeo (Asturias)

17 - Portonovo (Pontevedra)

18 - Guijuelo (Salamanca)

19 - DESCANSO

20 - Malhadas (Portugal)

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

