Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una actuación de la Orquesta Panorama en una imagen de archivo. Juan Carlos Roman

La Orquesta Panorama actúa hoy sábado en una localidad de 45.000 habitantes

El grupo gallego no descansará hasta el 22 de septiembre

A. Pedroche

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:52

La Orquesta Panorama es una de las más conocidas en nuestro país. Tiene mucho prestigio y está muy solicitada por los ayuntamientos de cara a las fiestas patronales. No es para menos. Lito Garrido y todo el equipo, que supera los 20 profesionales sobre el escenarios, han creado un gran show. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Durante este mes de septiembre, la banda gallega sigue girando por todo el país. Esta semana ya ha actuado en dos localidades valencianas como Moncada y Alaquàs. Este sábado, 6 de septiembre, lo hará en Mislata. Esta localidad de 45.000 habitantes se encuentra pegada a Valencia por lo que es probable que cientos de curiosos se acerquen para ver a la «mejor orquesta de España», tal y como Panorama se denomina.

El concierto tendrá lugar en el Recinto Ferial, ubicado en la calle Hospital. El Ayuntamiento de Mislata ha querido inaugurar este espacio para la celebración de los diferentes eventos programados para sus fiestas patronales. El show dará comienzo a las 00.30 horas y la entrada es gratuita.

Tras esta actuación, Panorama pondrá rumbo a Guadalajara para ofrecer un concierto en Alovera este domingo. El grupo va a realizar un total de 25 actuaciones durante este mes. Pese a que hace un par de días anunció que se cancelaba su concierto del 16 de septiembre en Ciempozuelo, ya ha cerrado otro show para esa misma fecha. Esta vez en Pereruela (Zamora).

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  2. 2 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  3. 3

    El hito arquitectónico que le faltaba a Valencia
  4. 4

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  5. 5 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas
  6. 6

    El Roig Arena ya sabe a paella
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8 Una tromba marina sobrecoge El Perellonet
  9. 9 Aemet anuncia un fin de semana con temperaturas inestables, chubascos y posibles tormentas en la Comunitat Valenciana
  10. 10 El funeral de Estado por las víctimas de la dana será el día del primer aniversario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama actúa hoy sábado en una localidad de 45.000 habitantes

La Orquesta Panorama actúa hoy sábado en una localidad de 45.000 habitantes