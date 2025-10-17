La Oreja de Van Gogh actuará en el Roig Arena Tras el reencuentro con Amaia Montero, el grupo inicia el tour 'Tantas cosas que contar' con parada en Valencia

C. Velasco Viernes, 17 de octubre 2025, 12:12 | Actualizado 12:19h.

Tras el esperado reencuentro con Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh anuncia «una gira de lo más especial» que recorrerá los principales escenarios de nuestro país el próximo año. Y Valencia será parada. Actuará en el Roig Arena el 4 de septiembre de 2026.

El tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero... Todas esas canciones que, 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva y que llegarán a ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia / San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros (más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 y los 290 (más gastos de distribución). 'Tantas cosas que contar» es el nombre elegido para este tour que, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años.

Hace treinta años la ciudad de San Sebastián vio nacer a uno de los grupos más reconocidos internacionalmente. La Oreja de Van Gogh tocaba sus primeros acordes, componía sus primeros temas y cantaba sus primeras canciones en el local de ensayo que, tres décadas después, sigue viéndoles crecer.

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», asegura el grupo en un comunicado.